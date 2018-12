L'hospital d'Olot preveu posar en servei un nou quiròfan

L'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa preveu posar en servei un quart quiròfan durant el 2019. Des de la seva obertura, l'any 2014, l'hospital compta amb tres sales de quiròfans. Si bé és el mateix nombre de sales que hi havia a l'antic hospital de Sant Jaume, les de l'hospital actual estan equipades amb les últimes novetats tecnològiques i una gran àrea de reanimació. Fins ara, a més, tenien una sala mig equipada que podran posar en servei gràcies a un acord amb el Servei Català de la Salut. La idea és que l'obertura d'un nou quiròfan permeti que el centre disposi de més metges.

La previsió del centre mèdic és posar en servei de manera progressiva els espais que estan sense fer servir des de la posada en servei del centre mèdic, l'any 2014. Es tracta d'un edifici de tres plantes que ocupa 27.000 metres quadrats que no va ser posat en servei en la seva totalitat.

Per exemple, en el moment de l'obertura, l'hospital comptava amb 34 mòduls per atencions de consultes externes i en tenia 16 de buits. Pel 2019 tenen la previsió d'obrir algunes de les consultes buides. Una altra de les previsions és ampliar el centre de dia amb més boxs on diàriament s'atenen els pacients de cirurgia sense ingrés i els de tractaments oncològics.

Durant el 2017, van atendre 83.316 usuaris a consultes externes, un 3% més que l'any anterior, i van fer 2.906 intervencions a quiròfan (unes 18 al dia), prop d'un 5% més que el 2016



Nou director mèdic

Jaume Heredia és el nou director mèdic de l'hospital d'Olot i de la Garrotxa. Heredia és olotí i ja havia treballat a l'Hospital d'Olot entre el 2007 i el 2010. Entre el 2010 i el 2015 va ser Director Territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques a la demarcació i entre el 2013 i el 2016 professor associat a la Universitat de Girona. Relleva l'anterior directora Josefina Felisart, que es jubila.