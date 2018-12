El parc de bombers de Calonge tanca i 12 més es queden sense comandaments

La protesta dels Bombers de la Generalitat per demostrar que els falta personal es va traduir ahir amb un parc tancat: el de Calonge, que no va poder obrir les seves portes per falta d'efectius. A més, en 12 dels 19 parcs professionals que hi ha a la demarcació ahir tampoc hi havia comandaments, segons fonts del sindicat UGT Bombers. També cal sumar-hi el fet que els dos grans parcs de la Regió d'Emergències, el de Girona i Figueres, van estar ahir sota mínims.

Aquesta no és la primera vegada que tanca un parc de la Regió d'Emergències de Girona. L'any 2013 ja es va viure una situació similar quan Ramon Espadaler era el conseller d'Interior. Llavors, diversos bombers van protestar deixant de fer hores extres i això va representar el tancament de diversos parcs aleatòriament alguns dies a causa de les mobilitzacions.

La situació d'ahir es podria repetir els pròxims dies, perquè aquesta vaga d'hores extres per part del col·lectiu de bombers, per ara, té com a data límit el 10 de gener i, per tant, encara queda un mes, si no hi ha canvis.

Al llarg d'ahir, fins a dotze parcs gironins es van quedar sense persones de rang superior, és a dir, comandaments. Cal dir que ens els parcs petits n'hi ha d'haver com a mínim un i en el cas, per exemple, del parc de Girona n'hi ha dos: un caporal i un sergent.

Des d'aquest dilluns, el col·lectiu de Bombers vol deixar pal·lès que als parcs hi falta gent perquè van curts de personals. El primer dia de protesta va acabar amb quatre parcs de bombers sota mínims per falta de personal. Les instal·lacions afectades van ser les de Girona, Olot, Lloret i Maçanet de la Selva.

La mesura de força suposa que els efectius deixen de fer hores extres. I és que, segons fonts sindicals, molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. Es tracta d'unes hores que es fan de caràcter voluntari i que, segons els càlculs sindicals, la meitat dels bombers gironins ja han arribat a aquesta xifra.

Segons fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, malgrat la situació viscuda ahir, com que hi ha treball en xarxa entre els 19 parcs professionals de la demarcació, no es va produir cap problema en la gestió. I a més, asseguren que el parc de Vall d'Aro es troba a pocs minuts d'aquest de Calonge que va tancar.

Els equipaments es tanquen quan hi ha menys de tres bombers per parc, fet que es va produir ahir divendres per primer cop.



Mil noves places

Fonts de la UGT de Bombers, asseguren que la falta de personal és evident des de fa anys. Aquesta setmana, Interior va presentar una proposta en relació a les condicions laborals del Bombers de la Generalitat. Aquesta inclou convocatòries públiques de 1.000 noves places de bombers i promocions internes de les diverses categories del cos durant els propers quatre anys. També proposa mesures en l'àmbit organitzatiu, retributiu i el compromís d'actualització i inversió en el vestuari, el parc mòbil, els equipaments i la realització d'obres en infraestructures. Amb les mesures presentades, el Govern aposta per la millora organitzativa i estructural del cos amb l'objectiu de garantir la millor resposta operativa a les emergències

La proposta per assolir els acords es va presentar en el marc de la reunió celebrada aquesta setmana a la seu del Departament d'Interior. Es tracta de la dissetena reunió del grup de treball de negociació de l'acord entre representants de la Generalitat i els representants sindicals. De moment no s'ha arribat a cap acord i menys, asseguren des del sindicat UGT, quan encara no hi ha els pressupostos de la Generalitat.