Rescat de 3 excursionistes a Queralbs perquè un d'ells es trobava malament

Els Bombers van rescatar dijous a la nit tres joves excursionistes a Queralbs. Un dels nois es trobava malament i els Bombers van haver d'ajudar-los a baixar des de la zona del Fontalba.

L'avís al servei d'emergències el van donar el grup, format per dues noies i un noi d'uns 20 anys, pels volts de les onze de la nit.

El jove va explicar que no es veia en cor de seguir el trajecte fins a Queralbs perquè estava molt marejat i no es trobava bé.

Els Bombers es van activar i van sortir des de l'aparcament de Queralbs cap a Fontalba. On a mig camí, pels volts d'un quart d'una de la matinada, hi van trobar els joves, que havien començat a baixar i estaven sota cobert cap a Queralbs, on tenien el cotxe aparcat. Un cop rescatats, el SEM va atendre el jove i el va evacuar en ambulància fins a l'hospital de Campdevànol per fer-li una revisió. El seu estat era lleu.