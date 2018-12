Ahir es va celebrar una nova edició de les «12 hores pedalant per a La Marató» a l'hospital Santa Caterina de Salt, a càrrec dels pacients de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca, que destina un euro a l'esdeveniment televisiu per cada minut pedalat. I és que les institucions sanitàries –ambulatoris, hospitals i centres de recerca– són alguns dels agents més implicats en La Marató, tant recaptant fons com donant a conèixer les malalties infeccioses.