Detecten més pensionistes i treballadors pobres dormint al carrer a Girona

La Creu Roja ha comprovat que entre les persones que dormen al carrer a Girona cada vegada hi ha més treballadors i pensionistes pobres, gent que no pot pagar un lloc per viure encara que cobri un sou o rebi una prestació econòmica de l'administració. La tècnica del projecte d'Atenció integral a persones sense llar, Natàlia Castro, va explicar que aquest és el canvi més significatiu que han detectat el 2018, quan ja han superat les 140 persones que van atendre l'any passat.

A l'espera de les dades definitives, la responsable de coordinar el voluntariat que atén la gent sense casa va assegurar que és un fenomen a l'alça, tal com demostra el fet que hi ha moltes més persones que acudeixen a la Creu Roja a informar-se dels recursos que tenen al seu abast. Aquesta és una de les línies d'actuació del projecte, que cada setmana organitza sortides al carrer per localitzar el col·lectiu, oferir-los roba d'abrigar i begudes calentes. Pel que fa a les necessitats de la gent que s'ha dirigit a les oficines de l'entitat, Castro va concretar que molta població estrangera vol informació sobre com regularitzar la seva situació al país, encara que les demandes generals són de jaquetes o ajudes d'aliments i de productes d'higiene.

La tècnica va aclarir que la presència estable de persones sense sostre es dona sobretot a Girona, perquè és on es concentren els recursos i les entitats que els poden oferir suport. Malgrat això, va especificar que «hi ha nuclis força grans a la Jonquera, com a pas fronterer, i a Figueres, perquè hi ha molta població estrangera»; però va aclarir que a la capital empordanesa l'opció més habitual no és la de dormir al carrer, sinó l'ocupació de cases. Pel que fa a la resta de les comarques gironines, Castro va apuntar que es donen casos molt puntuals en altres municipis que solen estar en mans dels serveis socials.

Des del gener del 2018, la Creu Roja de Girona ha atès 144 persones sense sostre de manera estable, per sobre de les 140 del 2017, i la seva percepció és que la proliferació de transeünts de fa uns anys ha canviat per una població que fa estades més llargues. Pel que fa al perfil d'aquestes persones, majoritàriament són homes propers a la trentena i fins als 50 anys; en general, «més joves que l'any passat», va apuntar Castro. Tot i aquests trets comuns i predominants, la integrant del projecte d'Atenció integral a persones sense llar va indicar que el perfil majoritari és el de «persones estrangeres que van caure amb la crisi i no l'han pogut superar». En aquests casos, l'organització els deriva a programes formatius que augmenten les seves possibilitats de trobar feina.

L'atenció urgent per a aquest col·lectiu s'intensifica quan les temperatures baixen. Per aquest motiu, la Creu Roja va començar a recollir sacs de dormir i jaquetes al novembre, en una campanya que enguany s'ha centrat en la roba d'abrigar amb el propòsit d'«evitar l'estigma d'anar pel carrer abrigat amb una manta», com va explicar Castro. Ella mateixa va valorar que la resposta de la ciutadania ha estat positiva i va informar que la crida es mantindrà fins que passi el fred. Habitualment, l'entitat també demana mantes però aquest hivern ja en tenen prou gràcies a la donació d'edredons per part d'uns hotels.