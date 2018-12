Tallen 21 quilòmetres de l'AP-7 per noves protestes dels Armilles Grogues

L'autopista AP-7 va quedar tallada ahir entre el punt quilomètric 21 i la frontera francesa per les protestes protagonitzades pels Armilles Grogues a França, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). El tall de circulació es va produir cap a les dotze del migdia i va afectar vint-i-un quilòmetres de l'autopista en direcció a la Jonquera i la frontera francesa. Segons va indicar el SCT, van quedar tallats els accessos un, dos, tres i quatre que connecten amb l'autopista AP-7.

El tram de l'N-II que transcorre fins a la frontera francesa estava obert i els Mossos van estar desviant els conductors procedents de l'autopista per aquesta carretera per la sortida 3 (Figueres Nord). L'SCT també va indicar que els camions tenien el pas restringit i els derivaven cap a aparcaments pròxims. Aquest és el cinquè cap de setmana que els Armilles Grogues protesten per la pujada dels impostos i perquè els semblen insuficients les concessions fetes aquesta última setmana pel Govern francès, que va renunciar a l'ecotaxa dels carburants i va anunciar una pujada del sou mínim.