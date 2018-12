Tanca el parc de bombers de Santa Coloma de Farners per falta d'efectius

Nova jornada de protesta per part del cos de Bombers de la Generalitat. Si el passat divendres era el de Calonge, ahir va quedar tancat el parc de Santa Coloma de Farners per falta d'efectius. A banda d'aquest, fonts del sindicat UGT Bombers també van informar que els parcs de les localitats de Girona i Figueres es trobaven sota mínims. També hi havia una desena de punts on no hi havia comandaments.

La situació d'ahir no és excepcional, i de fet es podria repetir els pròxims dies, perquè aquesta vaga d'hores extres per part del col·lectiu de Bombers, per ara, té com a data límit el 10 de gener i, per tant, encara queda un mes, si no hi ha canvis. Al llarg del divendres, per exemple, fins a dotze parcs gironins es van quedar sense persones de rang superior, és a dir, comandaments. Cal dir que en els parcs petits n'hi ha d'haver com a mínim un i en el cas, per exemple, del parc de Girona, n'hi ha dos: un caporal i un sergent.



Una qüestió d'hores

Aquesta mesura de força es veu reflectida en el fet que els efectius deixin de fer les hores extres. I és que, segons fonts sindicals, molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. Es tracta d'unes hores que es fan de caràcter voluntari i que, segons els càlculs sindicals, la meitat dels bombers de la demarcació de Girona ja han arribat a aquesta xifra.