Catalunya demostra un cop més la seva solidaritat contra el càncer

La Marató va arribar ahir a la seva 27a edició i, per quarta vegada, estava dedicada al càncer, una de les malalties que causen més mortalitat. La programació, presentada per Gemma Nierga i Ramon Gener, a TV3, i per Roger Escapa, a Catalunya Ràdio, va analitzar tant la situació actual de la lluita contra la malaltia com les principals línies de recerca dels últims anys. Passada la mitjanit, La Marató havia aconseguit ja 10,7 milions d'euros.

Un total de 40.000 persones reben cada any un diagnòstic de càncer a Catalunya, 23.000 homes i 16.000 dones. La malaltia causa 18.000 morts cada any, però gràcies a la recerca, la meitat dels afectats sobreviuen al cap de cinc anys. Entre les noves línies d'investigació destaca la immunoteràpia, que activa les defenses de l'organisme contra els tumors i que, fins i tot, evita la malaltia al llarg de la vida. També, en els últims cinc anys, la bioinformàtica i el «big data» s'han afegit a la lluita contra el càncer utilitzant el creuament de dades de milions de pacients per obtenir informació que permeti millorar les teràpies actuals.

Durant el matí, La Marató va recaptar les primeres sis hores prop de dos milions d'euros per a la investigació, bàsica per augmentar la supervivència del càncer. La Marató va comptar amb activitats arreu del territori, i el punt neuràlgic va ser el plató 1 de TV3. Sota el lema «La investigació dona vida», TV3 i Catalunya Ràdio van dedicar quinze hores d'emissió a la jornada solidària, una gran festa solidària, amb un programa que va combinar la sensibilització, l'entreteniment i la divulgació. El programa El Suplement de Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa, va posar en marxa aquesta edició a les vuit del matí. Escapa va parlar amb el doctor Manel Esteller i amb Joan Manel Serrat.

El doctor Manel Esteller, director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer, va explicar que només un 10% dels càncers són per causes hereditàries. Esteller també va destacar la importància dels diagnòstics precoços i els nous tractaments. Més del 55% dels càncers es curen a Catalunya; un percentatge que arriba al 90% en alguns com el de testicle, pròstata, pell o determinades leucèmies. El cantautor Joan Manuel Serrat va explicar com ha lluitat fins a tres vegades contra aquesta malaltia.

Un altre protagonista del plató a TV3 va ser el robot social Pepper, que va explicar com funciona la recerca oncològica a través d'un entorn virtual, amb imatges, gràfics i objectes reproduïts en 3D amb la tècnica de la realitat augmentada i la participació de nombrosos metges i investigadors. El periodista Toni Soler, l'arquitecta italiana Benedetta Tagliabue i l'actriu Teresa Manresa van explicar a plató com es vivia la mort d'un familiar proper.

La Fira de Barcelona, el Palau de Congressos de Girona, la Universitat de Lleida i el port de Tarragona van ser les seus de Catalunya a on 3.400 voluntaris van atendre les trucades de donacions.