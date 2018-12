Un dels trams amb més risc d'accident greu de Catalunya és a les comarques de Girona

Un dels trams amb més risc d'accident greu o mortal de Catalunya és a les comarques de Girona. L'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP mostra que l'N-154 entre la capital de la Cerdanya i Llívia és el cinquè punt amb més perill.

Quant als trams de menys risc de Catalunya, cal dir que dos de gironins apareixen en la llista. El segon lloc del rànquing s'hi troba la carretera C-35 en el tram que va de l'enllaç de l'AP-7 a Maçanet de la Selva fins a Hostalric. Són 17,2 quilòmetres i on hi circulen diàriament de mitjana 20.102 vehicles. Aquí es considera que el risc de patir un sinistre viari és "molt baix".

Quant a l'altra via gironina, aquesta ocupa el desè lloc de la llista catalana. Es tracta de l'N-260 entre Sant Joan les Abadesses -enllaç de la C-38- fins a Ripoll, centre. Un itinerari de 11,3 quilòmetres, amb una intensitat diària de circulació de 6.853 vehicles.

A la costa, on hi ha més accidents

La GI-682 entre Malgrat i Lloret per la seva banda, és el novè lloc amb més concentració d'accidents de trànsit de Catalunya.

Si s'analitza per tipologia de vehicles, els trams amb més accidents de motos i ciclomotors del període analitzat per l'EuroRAP (2015-2017) cal dir que la via GI-682 entre Malgrat i Lloret es troba al desè lloc de tot el país on hi ha més sinistres d'aquests tipus. Es tracta d'un tram de 5,3 quilòmetres i on de mitjana, cada dia hi circulen 23.816 vehicles. La mitjana d'accident per quilòmetre es troba en 0,40 i cal dir, que en un 67% dels casos estan protagonitzats per motos i ciclomotors.

Pel que fa als vehicles pesants i on pateixen més accidents de trànsit, s'ha de dir que a la llista dels deu trams amb més fets, n'hi ha dos de Girona. Torna a aparèixer la GI-682 entre Malgrat de Mar i Lloret. On hi circulen cada dia 19.917 vehicles d'aquesta tipologia de mitjana, en un tram, en aquest cas de 10,4 quilòmetres. Aquí per cada quilòmetre es produeixen 0,10 sinistres i un 19% són amb camions implicats.



Els vehicles pesants i la GI-555

L'altra carretera negra pel que fa a sinistres protagonitzats per vehicles pesants és la GI-555, la coneguda popularment com a segona carretera de la vergonya i on sovint s'ha de tallar perquè hi ha tràilers que s'accidenten. Aquí el tram analitzat on hi ha més accidents és el que va des de l'enllaç de l'N-II a Sils (Mallorquines) fins a la C-35, a Massanes. Es tracta de més de 6,6 quilòmetres i on hi circulen de mitjana cada dia fins a 14.243 vehicles pesants. El 57% dels accidents d'aquesta via són protagonitzats per camions i la mitjana per quilòmetre, és de 0,09 accidents per aquesta distància.

L'estudi EuroRAP ha analitzat 6.362 quilòmetres de la xarxa viària catalana i també s'hi inclouen carreteres interurbanes i travesseres. Això representa el 53% del total (12.075 quilòmetres). En total, s'han estudiat 427 trams. I cal dir que en aquesta xarxa analitzada és on tenen lloc el 80% dels accidents amb morts i ferits greus en carretera de Catalunya.



Menys quilòmetres d'alt risc a Girona

Aquest estudi s'ha presentat avui a través del RACC, el Servei Català de Trànsit i la Diputació de Girona. I pel que fa a les conclusions, cal dir que a Girona no ha augmentat el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt de patir un accident de trànsit. Amb tot però, cal dir que a Girona hi ha un 17% del total de quilòmetres analitzats amb alt risc, quan en l'anterior EuroRAP era del 20%. A la resta de demarcacions catalanes, s'ha incrementat el percentatge-

També entre els resultats de l'estudi cal destacar que el risc de patir un accident en una via convencional de calçada única és quatre vegades més alt que en una autopista o autovia. I que són les vies convencionals les que acumulen gairebé tots els trams de risc.

A Catalunya cal dir que el punt amb més risc d'accident, ja per tercer any consecutiu, és la carretera de l'Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat. Aquí un total del 73% dels accidents són protagonitzats per motos.

I per segon any consecutiu, el tram de via amb més concentració d'accidents greus o mortals és a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola. També destaca l'alt nombre sinistres amb motos.

L'EuroRAP es va marcar la reducció dels morts en un 50% durant la dècada 2000-2010. I pel 2020 s'ha marcat reduir-ho a la meitat. No obstant, segons l'estudi, veu que entre 2010-2017 el nombre de morts s'ha reduït un 29% però que en canvi, en els darrers tres anys s'observa un "clar estancament" en aquesta tendència de reducció, el que posa en perill el compliment de l'objectiu de la UE.