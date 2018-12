Detenen un motorista accidentat que duia un quilo de cocaïna

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Garrigàs un motorista de 50 anys, nacionalitat marroquina i i veí de Valette-du-Var (França) que va xocar amb un cotxe a la GIV-6226, en concret al punt quilomètric 2,9 al terme municipal de Garrigàs, quan transportava més d'un quilo de cocaïna. L'arrestat, que ha quedat acusat d'un delicte contra la salut pública, es va arrossegar per terra fins a un camp pròxim per amagar la droga, valorada en uns 40.000 euros, dins uns matolls. El motorista duia un sobre amb 5.800 euros i com a conseqüència de la topada va resultar ferit a la cama esquerra.

Una bossa entre les herbes

La conductora i única ocupant del cotxe va explicar als Mossos d'Esquadra que quan es va desplaçar fins al lloc dels fets després de la col·lisió, el motorista s'havia arossegat pel camp de matolls i amagava alguna cosa entre les herbes.

Mentre els serveis sanitaris atenien el ferit, els agents van trobar sota uns matolls una bossa de plàstic blanca amb un paquet premsat a l'interior que contenia una substància en pols de color blanc. Posteriorment, un cop a les dependències policials, es va confirmar que es tractava de cocaïna, concretament hi havia 1.142.96 grams.

El detingut, que no té antecedents, passarà pròximament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.