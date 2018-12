Girona es torna a mobilitzar per La Marató tot i la pluja

Les comarques de Girona van tornar a solidaritzar-se ahir, un any més, per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. I és que per a aquest cap de setmana s'havien preparat, arreu de la demarcació, més de 200 activitats per col·laborar amb la recerca contra el càncer. Una de les més populars va ser la Marató per La Marató que van fer els Bombers, juntament amb el Club d'Atletisme i el departament d'Esports de l'Ajuntament de Girona. Una cursa que va arrencar des del carrer Santa Clara de Girona i que, malgrat la pluja que va anar caient durant tot el matí, va tenir una alta assistència. Desenes de corredors van participar en aquesta activitat tan destacada, que des de fa anys recapta més de 3.000 euros per a la investigació.

L'esport sempre és un dels protagonistes de La Marató, i aquest any no va ser menys. Durant aquesta diada solidària es van organitzar caminades, marxes populars i esdeveniments esportius a gairebé una quarantena de localitats de la demarcació. A Anglès, l'Agrupament Escolta i Guia de Sant Miquel va organitzar una caminada popular fins a Sant Amanç i, una vegada arribats a la plaça del poble, es va fer un esmorzar per a tothom. El que es va recaptar amb l'organització d'aquesta activitat, que van ser uns 300 ?, va anar destinat íntegrament a La Marató. I a Blanes va tenir-hi lloc la 5a Ca(u)nicross, una cursa promoguda pels membres de l'AEIG Pinya de Rosa, amb sortida i arribada al passeig de Mar. La sortida la van fer 82 participants, entre persones i gossos, als quals se'ls va anar sumant gent de totes les edats, que van aprofitar l'ocasió per fer una marxa popular amb el seu animal de companyia. En aquest cas, tots els beneficis de la inscripció van destinar-se a la Fundació Amics Joan Petit-Nens amb Càncer.

Les activitats gastronòmiques també van tenir un pes important en aquesta jornada solidària. Van ser molts els esmorzars, dinars i berenars populars que es van fer arreu de les comarques gironines per recaptar fons. A Monells (Baix Empordà) la Penya Barcelonista va organitzar-hi una «Escudellada» en la qual van participar centenars de persones. El menú va consistir en un plat d'escudella, carn d'olla i postres, acompanyat de bona música. Tot plegat a un preu de 15 euros i els beneficis destinats a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. A Sant Julià de Ramis (Gironès), el concert de Nadal de l'Escola de Música del Gironès es va acompanyar amb una xocolatada solidària que va rebre la visita del president del Parlament, Roger Torrent. I a les Planes d'Hostoles (la Garrotxa), el Club del Bon Àpat va cuinar una paella d'arròs per a unes tres-centes persones per celebrar la IX Arrossada Solidària amb La Marató, amb la qual es va aconseguir un recapte de 4.660 euros.

També es van organitzar moltes activitats culturals i lúdiques com el Mercat de Nadal a Cantallops, un taller de manualitats nadalenques a Roses, la instal·lació d'inflables a la piscina de Cassà de la Selva, la cercavila dels gegants i les sardanes amb la Cobla ciutat de Girona a Caldes de Malavella o les Quines Populars a moltes localitats, entre d'altres.