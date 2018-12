«Hem passat de fer 80 xuixos a la setmana a fer-ne 1.000 al dia»

El dia 18 de novembre és una data important a recordar per a la fleca pastisseria Padrés de Banyoles, ja que a partir d'aquí, el negoci dels germans Jambert ha més que doblat la feina i els beneficis diaris. El punt d'inflexió rau a guanyar el primer premi del primer Concurs del Millor Xuixo del Món, que es va celebrar al Fòrum Gastronòmic de Girona i que va comptar amb una cinquantena de candidats. Poc després de rebre el guardó, la feina a l'obrador Padrés va començar a enfilar-se cap amunt a un ritme creixent: «Hem passat de fer uns 80 xuixos a la setmana, a fer-ne 1.000 diaris aproximadament», confessa Jordi Jambert, flequer de la pastisseria Padrés i germà d'en Ricard, el pastisser i autor del producte que ha tocat les estrelles. L'augment instantani de la demanda de xuixos va provocar que els germans haguessin de contractar més personal a l'obrador per poder donar l'abast, passant de dues a quatre persones que treballen durant la nit perquè els dolços ensucrats surtin a la venda al matí següent. Quin és el secret d'aquest èxit sobtat?, es podria preguntar tothom. Ambdós germans constaten que la clau es troba a fer servir una matèria primera de qualitat i tenir molta cura en el procés d'elaboració del producte.

Fa quatre anys, en Pere i en Quim Padrés, antics propietaris de la fleca pastisseria Padrés de Banyoles, es van jubilar i van deixar de la mà dels germans Jordi i Ricard Jambert un negoci familiar amb 80 anys de trajectòria a l'esquena. Els Jambert van intentar continuar l'empresa ja consolidada, procurant donar-li un toc personal que rau en la qualitat del producte i la manera de tractar-lo. Ambdós germans han realitzat cursos a la Farinera Coromina, d'on obtenen tota la farina que utilitzen, tot i que coincideixen en afirmar que el secret es troba en l'experiència i sobretot en «posar-hi ganes i tenir bons consells», confessa el pastisser Ricard Jambert, a qui li van atorgar el premi del millor xuixo del món el passat mes de novembre. Ell mateix confessa que han estat molt útils els consells del tècnic de la farinera Jérôme Foulquier.

El xuixo era un dels dolços més que hi havia a l'aparador de la fleca pastisseria Padrés. En assabentar-se del concurs, des de l'obrador es va intentar retocar i millorar el producte posant el focus en el més petit detall. «Agafar un producte i perfeccionar-lo ja és una millora molt important cap a tu, deixant de banda si guanyes o no el concurs», afirma Jordi Jambert, especialista en l'elaboració de pans de tota mena, remarcant que «estic convençut que si l'any vinent es tornés a fer el concurs, hi hauria xuixos boníssims, fins i tot millors que els d'aquest any, ja que aquests certàmens fan que la gent posi més esment per treure un producte deliciós». Per Ricard Jambert, «el premi i la resposta posterior són una garantia que el treball fet funciona i serveix».

Matèria primera «km 0»

Jordi Jambert destaca que el que més li agrada del xuixo Padrés és que no és gens oliós, de manera que fregint-lo amb oli d'oliva verge extra i en la justa mesura s'aconsegueix un dolç molt lleuger. «Quan el mossegues i l'olores per dins, afloren aromes molt agradables entre càlids, suaus i amb un toc de canyella que el fan únic», confessa, remarcant que «fem els xuixos farcits de crema, preparada amb ous ecològics i llet fresca, ingredients que fan que canviï el 200%». Els dos germans apunten que la clau es troba en la matèria primera d'alta qualitat i la manera de treballar-la: la mantega és importada de França, els ous de l'empresa Rovell d'Or de Riudarenes, la farina de la Farinera Coromina de Banyoles, la llet de la Granja Mas Colomer d'Esponellà i un oli d'oliva verge extra per fregir. «Tot sumat és el que acaba donant un bon producte que pot ser premiat», diu el pastisser.