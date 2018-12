La migració, el feminisme i la crisi de l'habitatge irrompen en el llenguatge

El fenomen migratori, agreujat els últims mesos per l'allau de menors que arriben sols, la posada en qüestió dels sistemes democràtics, la crisi de l'habitatge, l'auge del feminisme o els pisos que s'utilitzen com a centre d'operacions de narcotraficants són qüestions que han irromput en l'actualitat i en el llenguatge.

Per aquest motiu, paraules i conceptes com migrant, demofòbia, pis rusc, sororitat, sostre de vidre o narcopís són algunes de les candidates de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra a neologisme del 2018, una elecció que dependrà de la votació popular.

L'impacte dels canvis socials en el vocabulari cada vegada es reflecteix més en les incorporacions al diccionari que proposen aquestes institucions. Aquesta és la cinquena convocatòria i, com les altres, funciona a través d'un procés participatiu virtual.

El neologisme escollit fa dos anys tenia a veure amb un estil de vida, el veganisme, ja que va ser el qualificatiu que identifica els seus seguidors, vegà, vegana, i que l'Institut d'Estudis Catalans ja ha incorporat al seu diccionari. En les dues convocatòries anteriors es van triar les paraules estelada i dron, i ambdues ja es troben en el diccionari normatiu. El 2017, la paraula més votada va ser cassolada, com a protesta col·lectiva que utilitza cassoles per fer soroll. De moment, el diccionari només recull la definició culinària, la que descriu l'estri on s'ha cuinat un menjar, i la nova accepció només consta al Centre de Terminologia de la Generalitat (Termcat).

L'elecció de les candidatures parteix de l'ús diari de paraules noves, algunes de les quals pot ser que ja apareixin al diccionari però amb un significat diferent. En la selecció d'enguany hi ha dos conceptes relacionats amb el moviment feminista, que el 2018 ha tingut un ressorgiment destacat: sororitat i sostre de vidre; un terme polític que posa de manifest la desafecció amb la democràcia, demofòbia; adjectius com èpic i migrant, l'últim relacionat amb la mobilitat de les persones; aspectes tècnics com microplàstic; altres de vinculats a nous models econòmics, com criptomoneda; o als nous hàbits de consum televisiu, com seriòfil; a la detecció de pisos on es trafica ( narcopisos) o a l'existència d'habitatges de petites dimensions ( pisos rusc).