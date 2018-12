El pàrquing de l'estació de Campdevànol tindrà 44 places

L'Ajuntament de Campdevànol està fent obres d'urbanització del solar que hi ha davant de l'estació de tren i de Comforsa per convertir-lo en un pàrquing de 44 places i en la primera zona d'aparcament per a autocaravanes del municipi, en aquest cas amb sis places, que també estarà equipat amb els serveis necessaris. Aquest solar és de titularitat municipal a través d'un conveni que l'Ajuntament té amb Adif. Concretament, es portarà a terme una inversió de 43.000 euros, xifra finançada íntegrament per la Diputació de Girona i a través d'una subvenció extraordinària de Presidència.