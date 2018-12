El patrimoni cultural centra el XXIV Concurs artístic i literari d'Amics de la Unesco

El Concurs artístic i literari de l'associació Amics de la Unesco de Girona per a aquest curs anima a parlar del patrimoni cultural i a explicar quina relació s'hi manté. Aquest és el punt de partida de la 24 edició del certamen, que inclou quatre concursos: el XIV Carles Vivó, de dibuix; el XIII Joaquim Pla i Dalmau, d'ex-libris; el XII Francesc Ferrer i Gironès, d'articles; i el IV Francesc Compte, de fotografia.

El XXIV Concurs artístic i literari d'Amics de la Unesco de Girona s'estructura en vuit modalitats (dibuix, carta escrita a mà, postal, narració, fotografia, ex-libris o marques de biblioteca, auca i article inèdit) i en set nivells diferents en funció de l'edat, tres dels quals es corresponen a l'alumnat de cicle inicial, segon cicle i cicle superior de primària i un altre a estudiants d'ESO (els dos restants són per a noies i nois de 17 a 30 anys i persones majors d'aquesta edat).



Explicar quina relació es té amb el patrimoni

Amics de la Unesco ha escollit el tema perquè el 2018 es commemora l'Any Europeu del Patrimoni Cultural i planteja aquesta pregunta com a punt de partida: «Quina relació tens amb el patrimoni cultural?». Els treballs es poden enviar a la seu social de l'associació, a l'Hotel d'Entitats del carrer de la Rutlla de Girona, fins a l'11 de febrer del 2019. El jurat estarà format per especialistes i el veredicte es farà públic el divendres 10 de maig, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona.

Els guanyadors del primer premi i els finalistes de cada modalitat i nivell rebran una dotació específica de material de part de les institucions i les entitats col·laboradores, mentre que tots els concursants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.