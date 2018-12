Un 15% dels malalts renals de Girona fan la diàlisi a casa

Els tractaments de diàlisi domiciliària arriben al 15% dels pacients renals de les comarques gironines, superant així la proporció del conjunt de Catalunya, que és del 9,2%. La diferència s'explica per l'alta taxa de pacients de l'hospital Josep Trueta de Girona, per sobre del 50%, que opten pel tractament a casa, una opció que ofereix els mateixos resultats que l'hemodiàlisi però dona més autonomia al pacient i li evita els desplaçaments regulars al centre sanitari.

Segons les dades del darrer Registre de Malalts Renals del 2017 de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN), dels 10.700 malalts en tractament substitutiu renal que hi ha a Catalunya, 6.143 han rebut un trasplantament de ronyó, i dels 4.664 restants, 4.213 estan en tractament d'hemodiàlisi, que s'administra en centres hospitalaris o especialitzats, i només 431 en diàlisi peritoneal, és a dir, que s'encarreguen ells mateixos del tractament a casa seva.

Aquestes xifres, assenyalen des del Grup de Suport al Desenvolupament de la Diàlisi Peritoneal a Espanya (Gaddpe), situen Catalunya entre les comunitats amb menys ús d'aquesta modalitat de diàlisi i hi ha una gran diferència entre hospitals i territoris, amb Girona al capdavant de la seva utilització i les Terres de l'Ebre, amb un 6,5% de pacients, a la cua.

Des del Grup reivindiquen la necessitat d'informar bé els pacients sobre les diferents modalitats de tractament, perquè sigui ell qui pugui escollir, i posen com a exemple el cas de l'hospital Josep Trueta de Girona, on s'ha fet una aposta clara en aquest sentit i des de fa més d'una dècada existeix un circuit estable per formar els malalts. Així s'ha aconseguit que, en els darrers cinc anys, més de la meitat de les persones que requereixin diàlisi escullin fer-la a casa.

«El que ens diferencia d'altres centres és que busquem apoderar el malalt donant-li tota la informació. El pacient està molt ben informat dels pros i els contres de totes les opcions i, el fet que sigui ell qui tria el que s'adapta millor a la seva vida quotidiana és positiu, perquè se'n responsabilitza més», assenyala la doctora Isabel Garcia, especialista del Servei de Nefrologia de l'hospital Trueta, que detalla que també és clau comptar amb el suport de la direcció.

«Existeix un pla d'informació al pacient en què s'involucren tots els nefròlegs i el personal d'infermeria, és una política del servei. Vam passar de tenir un registre rudimentari a un de més professional i complet en el que es van incloure tots els casos i, a més, el procés d'informació es va professionalitzar. També es van adaptar els missatges als pacients, enfocant-los no només a la tècnica en si mateixa, sinó també a aspectes quotidians i del seu dia a dia», assenyala.

Així, apunta, el pacient té una consulta específica, se l'ajuda a resoldre els dubtes que li van sorgint i pot parlar amb altres pacients que s'han trobat en situacions similars per acabar de prendre la decisió.

«El perfil dels pacients que opten per la diàlisi peritoneal és divers, bàsicament és gent que valora fer una vida relativament autònoma i lluny de l'hospital. Són tant gent jove que treballa, per exemple, com gent gran que vol estalviar-se el trasllat en ambulància i passar estona a l'hospital», explica l'especialista del Trueta, un dels dos centres de la província que fan diàlisi domiciliària, juntament amb l'hospital de Figueres, i que rep pacients d'altres centres de les comarques gironines.

Més econòmic

La diàlisi peritoneal domiciliària és un tractament simplificat i senzill que el pacient fa a casa cada dia. «S'intenta que interfereixi al mínim en la seva vida, alguns pacients ho fan mentre dormen, per exemple», apunta la doctora Isabel Garcia.

A banda dels avantatges clínics i sociolaborals per al pacient, és una opció més econòmica per al sistema sanitari, segons un estudi elaborat fa uns anys al mateix hospital Trueta que comparava el cost de les diferents possibilitats de tractament. Segons l'estudi, el cost del tractament d'hemodiàlisi hospitalària anual per pacient és un 123% més car que la modalitat peritoneal i l'alternativa de l'hemodiàlisi en un centre especialitzat eleva el cost un 158%.

«Promoure el tractament domiciliari suposa un estalvi pel sistema sanitari, malgrat el tipus de reemborsament actual per als centres, ja que no s'imputen a l'hospital el cost d'hospitalització, farmàcia i transport», assenyala l'especialista.