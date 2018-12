Alumnat d'ESO i d'educació especial del Gironès prenen consciència de la discapacitat

Prop de mig miler d'estudiants de secundària obligatòria (ESO) i d'educació especial van participar dijous en la quarta edició d'una jornada formativa i de sensibilització per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, un objectiu que es vol assolir a través de l'activitat física i de l'esport.

L'organització de la iniciativa, que es va emmarcar en el Projecte CreaXarxa, va anar a càrrec de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i del Consell Esportiu del Gironès. L'activitat va permetre acostar 450 alumnes del Gironès a la realitat de les persones amb diversitat funcional, cosa que van fer de la mà d'esportistes amb discapacitat i d'alumnat de 1r, 3r i 4t curs del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de l'EUSES.

Pel que fa a la participació dels joves, hi havia estudiants de l'escola FEDAC-Salt, dels instituts de Vilablareix; Santiago Sobrequés i Vidal i Carles Rahola, de Girona; del Col·legi Pompeu Fabra i dels instituts Salvador Sunyer i Salvador Espriu, de Salt; Vall del Llémenoa, de Sant Gregori; i dels centres d'educació especial La Maçana, de Salt, i Font de l'Abella, de Girona.

El projecte CreaXarxa té tres eixos d'actuació, amb jornades formatives bianuals per a docents i tècnics esportius, i unes altres de sensibilització per a estudiants de secundària i de primària; la d'aquests últims es farà el curs vinent. La tercera pota del programa és la difusió, mitjançant un catàleg, de l'activitat física i de l'esport per a persones amb discapacitat.

Tal com van indicar els seus responsables, la jornada –que es va realitzar al pavelló de Fontajau, de Girona–va ser possible gràcies al suport de la Diputació de Girona, Mifas, la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, la Federació ACELL, el GEiEG, la Llar Oxalis, la Federació Catalana de Tennis, l'Associació Girona-Judo, la Fundació Johan Cruyff, la Fundació Ramon Noguera, Ortopèdia Bosch, Invacare, la Càtedra d'Esport i Educació Física, Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona i els ajuntaments de Salt i Girona.