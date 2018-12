Les famílies treuen el menjador al pati per defensar-ne la gestió

El pols que les associacions de mares i pares i de famílies d'alumnes mantenen amb el Departament d'Educació per defensar el seu dret a gestionar el menjador escolar es visualitzarà demà en alguns centres educatius gironins, on es treurà el menjador al pati. Es tracta d'una acció reivindicativa promoguda per la plataforma SOS Menjadors Escolars, que la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya també secunda, encara que manté la seva pròpia línia d'actuació.

La crida, convocada des de fa setmanes, s'ha mantingut malgrat l'aturada de l'esborrany del nou decret de menjador i de què Educació avancés dilluns que, ara, es planteja regular-lo per llei.

Les associacions de famílies de diverses escoles gironines s'han adherit a la convocatòria, segons van informar la plataforma SOS Menjadors Escolars i la Coordinadora d'AMPAs i AFAs, que el curs passat es va crear a Girona però que ara també inclou organitzacions de fora d'altres punts de Catalunya.

Al Pla de l'Estany, una de les organitzacions de mares i pares més actives en la defensa de l'autogestió dels menjadors, la del Frigolet, de Porqueres, ha organitzat el dinar d'aquest dimecres al pati, entre dos quarts d'1 del migdia i les 3 de la tarda. A la seva acció se n'hi afegiran d'altres de les AMPAs de les escoles L'Entorn, també de Porqueres; Alzina Reclamadora, de Fontcoberta; Carles de Fortuny, d'Esponellà; Pla de l'Ametller, La Draga, La Vila i Can Puig, de Banyoles; i Bora Gran, de Serinyà. En alguns casos també s'han organitzat berenars reivindicatius amb les famílies, a més de pintar plats –el símbol triat per la protesta– i elaborar murals amb ells.

En principi, hi ha divuit centres educatius de Girona que avui han confirmat la seva adhesió a la mobilització. A la capital, ho faran les escoles de Taialà, Domeny, Marta Mata, Montfalgars, Eiximenis i Annexa; de la mateixa manera que s'han previst altres accions a l'Aulet, de Celrà, i a l'Aldric, de Cassà de la Selva.

D'altra banda, la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya té concertada per aquesta tarda una reunió amb el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Ramon Simon.



Els Pla de l'Estany i el Gironès, a l'espera

Des del curs passat, les organitzacions d'associacions de mares i pares d'alumnes s'oposen a l'aplicació de la Llei de contractació pública al servei de menjadors escolars, que obliga a adjudicar-lo mitjançant un concurs públics. A l'espera d'una solució del Departament d'Educació, els consells comarcals del Pla de l'Estany i del Gironès van renovar per un anys els convenis que caducaven el curs passat perquè les AMPAs que ho volguessin poguessin continuar assumint el servei. En canvi, el del Baix Empordà va optar per eliminar aquesta possibilitat. Aquest curs expiraran els convenis amb altres comarques gironines.

Després que Educació hagi aturat el decret, que no entrarà en vigor el curs vinent, els presidents dels consells comarcals del Pla de l'Estany i del Gironès esperen que el Departament els faciliti una empara legal.