El Govern comença a desplegar l'agència pública de la Formació Professional

El Govern activarà aquesta setmana la Comissió Rectora de la Formació i la Qualificació Professionals, que permetrà el posterior desplegament de l'Agència Pública de la Formació i la Qualificació Professionals. Aquesta coordinarà els serveis bàsics relacionats amb els estudis postobligatoris de tipus professional.

Així ho va anunciar el Conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la sessió de control parlamentari. Bargalló va recordar que aquesta agència serà l'òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis.

El conseller va anunciar que dijous el Govern de la Generalitat aprovarà posar en marxa aquesta comissió rectora. Fins a la creació de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Josep BArgalló va assegurar que «des de fa mesos que treballem en la integració dels dos subsistemes d'FP: el d'FP inicial, que depèn d'Educació, i l'ocupacional, que depèn de Treball, Afers Socials i Famílies».

El diputat del grup de PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler li va retreure que el Govern «ha trigat tres anys» a promoure aquest organisme, aprovat quan formava part de l'Executiu d'Artur Mas. «A vegades sembla que vostès s'obliden del que ha passat en aquest país, que es va aplicar l'article 155 de la Constitució i no hi havia direcció política. Jo entenc que a vostès els convé oblidar-se'n perquè els remordiments fan mal, especialment en la tradició catòlica», li va retreure Bargalló.

El conseller d'Educació va subratllar el compromís de la Generalitat per promoure la formació professional i l'educació dual fins a situar-la en nivells europeus.