Lluís Amat repeteix com a candidat per la Vall d'en Bas

L'actual alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, fa pocs dies va ser presentat com a candidat de la Vall Plural en un acte al Mallol.

En la presentació van assistir un elevat nombre de simpatitzants i membres de l'actual equip de govern. Això no obstant, no van fer pública la llista dels noms que acompanyaran Amat en els comicis del 26 de maig.

En tot cas, Amat va indicar que mantenen el compromís per la fermesa, la participació i la transparència. A més, va explicar les línies estratègiques de la seva candidatura.

Amat va ser una de les sorpreses del 2015, quan va trencar una tradició de mandats convergents. A més de la de l'alcalde, hi haurà la llista de Junts per la Vall encapçalada per Toni Arimany.