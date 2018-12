Més de 10.440 gironins podran escollir representants sindicals el 12 de març

Més de 10.440 mestres i professors de les comarques de Girona estan cridats a les urnes per escollir els seus representants sindicals al Departament d'Educació, com a integrants de la Junta de personal docent no universitari. El procés es va posar en marxa dijous, quan es van constituir les meses electorals als deu Serveis Territorials de la Conselleria, encara que les eleccions no se celebraran fins al 12 de març del 2019.

A tot Catalunya, 80.406 docents poden participar en l'elecció dels seus representants sindicals, segons dades corresponents al cens provisional. D'aquest amb aquestes xifres, els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona sumen el major nombre de professors censats, amb 10.445 docents.

En nombre, li segueixen els serveis territorials del Vallès Occidental, amb 9.984 professionals; els del Maresme-Vallès Oriental, amb 9.512; el Consorci d'Educació de Barcelona, amb 9.128; els serveis territorials de Barcelona comarques, amb 9.103; els del Baix Llobregat, amb 9.003; els de Tarragona, amb 8.312; els de la Catalunya central, amb 6.428; els de Lleida, amb 5.835; i els de les Terres de l'Ebre, amb 2.656 mestres i professors.

En les últimes eleccions a la Junta de personal docent no universitari de Girona Ustec·STEs, celebrades el febrer del 2015, va aconseguir 26 dels 39 delegats sindicals que pertoquen al territori, CCOO en va obtenir nou, el sindicat de secundària Aspepc-SPS, quatre.