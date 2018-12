Mossos de trànsit patrullen sols per falta d'efectius a Figueres i Olot

El SAP-FEPOL denuncia que hi ha Mossos de trànsit que han de sortir a patrullar sols per falta d'efectius a Figueres i Olot. El sindicat alerta que els estan arribant queixes d'agents d'aquestes zones que denuncien que, fins i tot, han d'anar sols en torns de nit, "malgrat trobar-nos en un nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista". "Anar sol és molt complicat però en el moment actual encara més", insisteix el portaveu del sindicat, Toni Castejón. Castejón recorda que la policia està entre els objectius terroristes i que, tot i que son "comprensius" amb la falta d'efectius que hi ha, "no es pot posar en perill la vida dels nostres companys".

El sindicat ja ha fet arribar una carta a la direcció general del cos i reclamen als caps de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona i, especialment, dels sectors de Figueres i Olot, que no ordenin ni permetin aquest tipus de patrullatge.

El SAP-FEPOL denuncia l'augment del patrullatge amb un sol agent dels Mossos a l'Àrea Regional de Trànsit de Girona i, especialment, a les zones de Figueres i Olot. El sindicat alerta que estan rebent nombroses queixes d'efectius de trànsit que "es veuen obligats a fer patrullatge unipersonal" i que, en alguns casos, fins i tot ho han de fer en torns de nit.

El portaveu del sindicat, Toni Castejón, recorda que es manté el nivell 4 sobre 5 d'alerta i que la policia es troba entre els objectius dels terroristes. L'atac a la comissaria de Cornellà (Baix Llobregat) n'és un exemple, asseguren des del sindicat. Castejón diu que, com a mínim haurien de sortir a patrullar dos agents i que ho faci un de sol és "sempre un risc" però que la situació actual ho accentua encara més.

"Som comprensius amb la manca d'efectius, que trànsit s'està notant moltíssim, però el que no pot ser és que es posi en perill la vida dels nostres companys", insisteix. Castejón insisteix que el sindicat fa anys que denuncia la falta d'agents i demana que situacions com les que s'han produït en aquestes dues poblacions no es torni a repetir.

Per això, han fet arribar una carta a la direcció general del cos i també demanen als caps de les àrees de Girona, Figueres i Olot que no ordenin ni permetin aquest tipus de patrullatge i que "posin per davant la seguretat de tots els efectius policials".

En un comunicat, el sindicat diu també que "l'excusa" per ordenar aquestes pràctiques és que "els propis especialistes prefereixen aquest tipus de patrullatge". "El cert és que, des de la nostra organització, considerem que al darrere hi ha el veritable i etern objectiu de fer créixer les estadístiques", remarquen.