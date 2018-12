Olot presenta el projecte que farà la imatge del local per als emprenedors

El regidor de Progrés Econòmic, Estanis Vayreda, ha presentat el projecte d'Adrià Pell, escollit per transformar la imatge de Can Nyera una botiga de teles del segle XX en un espai per a emprenedors.

Vayreda va explicar que l'Ajuntament ha volgut que l'espai tingui una imatge escollida en un concurs entre els alumnes de l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot.

El projecte escollit ha estat «Ca-Nyera Coworking» d'Adrià Pell Figueras, amb titulació superior de disseny, especialitzat en disseny gràfic de l'Escola d'Art d'Olot. El jurat ha escollit la seva proposta per haver fet una aposta creativa que transmet dinamisme i activitat a partir del nom amb què popularment ha estat conegut l'establiment durant els seus anys de funcionament.

Segons va explicar Adrià Pell, a la presentació, el treball s'ha centrat en tres conceptes bàsics: la memòria, la tradició i la joventut. En el darrer cas, es tracta del dinamisme dels 16 emprenedors que començaran les seves activitats a Can Nyera, a principis del 2019.