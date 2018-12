El Pla Especial de l'Alta Garrotxa queda per a primers del 2019

El Pla Especial de l'Alta Garrotxa està més a prop que mai de l'aprovació inicial que ha de fer el Parlament de Catalunya. Així ho va explicar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), en el darrer ple del Consell Comarcal.

Espona va explicar que confia que l'aprovació tingui lloc en els dos primers mesos del 2019. Va explicar que ha mantingut reunions amb el director general de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per parlar sobre el pla i va indicar que espera poder donar explicacions optimistes sobre l'aprovació del pla en el pròxim ple. Va dir: «És el document que necessita l'Alta Garrotxa».

Les explicacions del president del Consell Comarcal de la Garrotxa van ser provocades pel portaveu socialista, Josep Guix, el qual va recordar que la manca d'un pla aprovat afecta directament els veïns i les empreses de l'Alta Garrotxa . Va precisar que algunes empreses no poden desenvolupar en un 100% la seva activitat pel fet de no existir un pla aprovat. Va plantejar: «Demanaríem al departament corresponent de la Generalitat que acceleri els tràmits i es pugui començar a treballar aquest pla especial de l'Alta Garrotxa».

El Pla Especial de l'Alta Garrotxa va ser redactat entre el 2008 i el 2010. Llavors, van contractar una empresa especialitzada que va fer el treball en col·laboració amb els ajuntaments, els veïns i tots els actors que poguessin tenir relació amb l'Alta Garrotxa. Van fer taules rodones, debats i consultes i van estudiar tot el referent amb la zona. El document regula els accessos motoritzats, la preservació de les espècies animals i vegetals, la valoració del patrimoni i fa valer el paisatge. El 2010 el van presentar al Departament de Medi Ambient.

Això no obstant, les correccions econòmiques provocades per la crisi en el 2011 van aturar els tràmits. En aquella època, la crisi era tan forta que el Consorci de l'Alta Garrotxa va quedar reduït al mínim i encara li falta per tornar a ser el que havia estat. Quan les coses van millorar, el grup del PSC va tornar a reclamar el pla al ple del Consell Comarcal. Joan Espona (president del Consell Comarcal) i Santi Reixach (president del Consorci) responien que mantenien una reclamació constant del pla.



Reclamacions

Fa uns dos anys, les reclamacions d'Espona i Reixach van tenir efecte i el pla va tornar a ser acceptat com un document destinat a passar l'aprovació del ple del Parlament. Això no obstant, va sorgir un altre inconvenient. El temps altera els territoris i ni la gent ni l'Alta Garrotxa són els mateixos quan han passat més de 8 anys. Llavors van decidir que calia posar al dia el document presentat el 2010.

Per la primavera del 2018, el pla revisat i adequat als nous temps va tornar a les taules dels ajuntaments de l'Alta Garrotxa. Després de tants anys i amb el pla sobre la taula, els regidors i els alcaldes dels pobles van recuperar l'esperança en l'aprovació del pla.

Els edils es van mirar el pla i hi van fer els suggeriments i al·legacions que van creure convenient. Ara, un cop ha estat ben estudiat , el pla torna a estar a l'espera d'entrar a l'acte de l'aprovació inicial, després del qual vindran l'exposició pública i l'aprovació final.

El Pla de l'Alta Garrotxa nou ha d'afrontar reptes que en el 2007 no es plantejaven, per exemple, el problema dels residus que deixen els visitants, la possibilitat de cobrar taxes ambientals. El fet de no tenir pla no ha evitat que hagin fet notables accions de millora i protecció amb els recursos disponibles.