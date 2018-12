El president de la Diputació de Girona diu que el CCB ha corregit les irregularitats

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha insistit que el Consorci de la Costa Brava (CCB) ja ha fet els canvis necessaris per corregir les irregularitats en l'adjudicació detectades per la Sindicatura de Comptes en l'exercici 2016. En el ple d'aquest dimarts, el diputat de la CUP Lluc Salellas ha recordat que no és el primer cop que es detecten irregularitats en la contractació pública i ha subratllat que aquesta situació "preocupa i molt". Tal com ja va fer el CCB, Noguer ha atribuït les deficiències a la manca de personal i ha recordat que, des del 2016, han contractat més personal i també s'han fet canvis tant en la gerència com en la presidència de l'ens.

L'informe de fiscalització del CCB durant l'exercici 2016 elaborat per la Sindicatura de Comptes detectava diverses irregularitats centrades en el procediments de contractació. En concret, l'informe concloïa que hi havia hagut una "manca absoluta d'utilització dels procediments de contractació" previstos per la normativa perquè un total de 93 contractes (per valor d'1,1 MEUR) es van adjudicar concretament tot i que molts dels expedients haurien d'haver sortit a concurs públic.

L'endemà de fer-se públic el resultat de l'estudi, el mateix Consorci va sortir al pas de les conclusions atribuint les irregularitats a la manca de personal i assegurant que ja s'havien adoptat les mesures necessàries per solucionar les mancances.

Aquest dimarts, el diputat de la CUP a la Diputació de Girona, Lluc Salellas, ha reclamat al ple una explicació detallada per part dels responsables del CCB tant per justificar per què no es van convocar aquests concursos públics com per exposar quines mesures s'han adoptat per evitar que torni a passar. Salellas ha recordat que no és el primer cop que un informe detecta irregularitats en la gestió del Consorci: "Preocupa, i molt, a la ciutadania".

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha reiterat que durant uns anys hi va haver manca de personal al CCB i que això va provocar alguns dels problemes detectats perquè no tenien suficient plantilla per tirar endavant la tramitació. Segons Noguer, d'ençà del 2016 s'han contractat "set o vuit" professionals més i, a més, hi ha hagut un canvi tant en la gerència com en la presidència. Tot plegat, indica, per corregir les irregularitats en la pública concurrència.

Noguer ha volgut puntualitzar, però, que tal com ja havia exposat l'equip de govern de la corporació en anteriors plens, el CCB està conformat per 27 ajuntaments i la Diputació però no és un organisme autònom de l'ens supramunicipal. També ha afegit que el Consorci ha presentat al·legacions a l'informe de la Sindicatura.

Suport als afectats d'iDental

El ple d'aquest dimarts ha aprovat per unanimitat de tots els grups (PDeCAT al govern, ERC, PSC, CUP i Independents de la Selva) una moció de suport als afectats per "l'estafa sanitària massiva" d'iDental. La resolució inicialment havia de passar per ple a l'octubre però la van deixar sobre la taula per intentar trobar la manera de donar recolzament econòmic als afectats, una opció que finalment no s'ha inclòs al text. "Les competències de la Diputació són les que són però potser es pot intentar treballar per intentar trobar la via per aconseguir-ho", ha exposat el portaveu del PSC Juli Fernández.

A banda de donar suport als afectats, la moció acorda que la Diputació durà a terme "dins les seves possibilitats" l'acompanyament dels afectats, instarà el Congrés dels Diputats a modificar les lleis que siguin necessàries perquè es consideri una "emergència sanitària" o instarà el Parlament a aplicar la llei perquè els afectats deixin de pagar les quotes dels tractaments interromputs.

A més, també han acordat reclamar al CatSalut que ampliï la cartera de serveis públics perquè inclogui la salut bucodental i instar el col·legi professional perquè es faci càrrec dels peritatges dels afectats.