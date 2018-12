Agents Rurals denuncien uns caçadors furtius per abatre dos isards al Ripollès

La Unitat d'Antifurtivisme del Cos dels Agents Rurals ha denunciat uns caçadors furtius que van abatre amb armes de foc dos isards a la Vall de Ribes i Toses, al Ripollès. La detenció s'emmarca en un operatiu contra el furtivisme dels isards i els cérvols que va realitzar el cos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a la comarca del Ripollès a finals de novembre.

L'operatiu es va dur a terme l'últim cap de setmana de novembre durant un servei de prevenció de furtivisme de caça de l'isard i el cérvol al Ripollès i es va iniciar en localitzar una furgoneta sospitosa. Els Agents Rurals van enxampar els furtius disparant diversos trets amb armes de foc i posteriorment van abatre els dos isards adults i els van recollir. La col·laboració amb els Mossos d'Esquadra va permetre localitzar la furgoneta dels caçadors, on a l'interior hi havia els dos animals abatuts, una arma llarga, munició abundant i diversos estris de caça. En paral·lel, els Agents Rurals també van localitzar les beines disparades pels furtius a la zona d'alta muntanya on s'havien abatut els dos isards.

L'actuació conjunta dels dos cossos operatius ha comportat diverses actes de denúncia i comisos d'armes, munició i altres estris relacionats amb la caça, així com dels dos animals morts. Aquests fets comporten sancions i la restitució econòmica dels animals abatuts, així com la retirada de llicència de caça i la retirada de la llicència d'armes per un període d'entre 2 i 5 anys.