El bitllet senzill de l'ATM de Girona augmenta 5 cèntims

L'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona (ATMG) mantindrà els preus del sistema tarifari integrat l'any 2019 per a cadascun dels títols de transport públic d'aquest àmbit. En canvi, el que sí que augmentarà serà el bitllet senzill, no integrat, que augmentarà en cinc cèntims, passant d'1,7 a 1,75 euros.

D'aquesta manera, la T-10 d'una zona costarà 10,7 euros, la de dues zones 21 euros i la de tres zones 29,5 euros. Pel que fa a la T-10/30, el seu cost per a una zona serà de 9,5 euros, per a dues zones de 17,3 euros i el de tres zones 23,5 euros. La T-50/30 costarà 33,8 euros per a una zona, 54,5 euros per a dues zones i 76,5 euros per a tres zones. Finalment, la T-mes ascendirà a 46,15 euros per a una zona, 65,7 euros per a dues zones i 89,3 euros per a tres zones.

També es mantindran les bonificacions per a persones en situació d'atur, famílies monoparentals o nombroses i per a infants d'entre 4 i 12 anys.



Creixement continu des de 2013

Pel que fa a l'evolució de la demanda, durant els primers deu mesos d'aquest 2018, més de 6,3 milions de persones han usat el transport públic a l'àrea integrada de l'ATM de Girona, el que suposa un increment d'un 4,47% (gairebé 280.000 viatgers més) respecte el mateix període de 2017. Aquestes xifres, assenyalen els seus responsables, confirmen la consolidació de la recuperació de la demanda des de l'any 2013.