Els Bombers, «al límit» per encarar els focs

Ahir van tornar a tancar dos parcs de bombers professionals de la Regió d'Emergències de Girona. En concret, el d'Hostalric i el de Vall d'Aro. Una setmana després de les primeres mobilitzacions del col·lectiu en forma de vaga d'hores extres per mostrar la falta de personal, la situació segueix amb els tancaments de parcs. Ahir va ser el primer dia amb dos de tancats, ja que la setmana anterior n'hi havia hagut algun i aleatòriament, com per exemple, el de Calonge, el dissabte, o Santa Coloma de Farners, diumenge.

El representant de la UGT Bombers, Sergio Carretero, recorda que la mesura es fa per mostrar les mancances de personal i material que té el cos. I de fet, afirma que es troben al límit per encarar els possibles incendis que es donin l'any vinent. I afegeix que tenen material obsolet i falta de mitjans.

Ahir, a més, a banda del tancament de dos dels 19 parcs que hi ha a la Regió d'Emergències de Girona, segons el sindicat, també van estar sota mínims al parc de Girona. I a banda, va haver-hi material que no podien utilitzar els efectius del cos perquè estan fora de servei com ara les autoescales de salvament d'Olot i Palafrugell.

El sindicat assegura que les mobilitzacions es mantindran fins al gener i no descarten que puguin continuar més enllà. Per altra banda, la setmana passada el Departament d'Interior va posar sobre la taula una oferta de noves places de bombers, que per ara descarten els sindicats, per la falta de pressupost.