La Diputació finança amb 106.034 euros 12 accions de custòdia del territori

La Diputació de Girona subvencionarà amb 106.034,44 euros accions per a la conservació del patrimoni natural i la custòdia del territori a les comarques gironines, amb una sèrie d'ajuts que al llarg del 2018 i el 2019 es concediran a dotze entitats sense afany de lucre que treballen per a la preservació de la biodiversitat i els processos ecològics.

Bona part de les accions subvencionades tenen com a objectiu la conservació de flora i fauna amenaçada, així com la lluita contra espècies invasores. Els ajuts serviran per finançar fins a un 80% del cost de les accions, amb un màxim de 10.000 euros per a cada projecte.

Els programes seleccionats els promouen Iaeden-Salvem l'Empordà a l'Albera; l'Associació Sèlvans a Espolla; l'associació Prat Comú a la Serra de Rodes, dins del parc natural del Cap de Creus; Paisatges Vius, a Palau-Saverdera i a Els Plaus, a Queralbs; la Societat Catalana d'Herpetologia, a Sant Quirze de Colera i de Sant Silvestre de Valleta; Galanthus, a l'illa de Jafre; l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa a la bassa del Molí de les Fonts, d'Olot; Idària, Empresa d'Inserció, SCCL, a les Gavarres, dintre del terme de Girona; l'Associació Naturalistes Girona, a la Vall de Sant Daniel; la Fundació EMYS, per la restauració de la riera de Santa Maria, a Caldes de Malavella, i a Lloret de Mar; i l'associació La Sorellona, per al projecte escanyagats per a la conservació de l'espinós i espècies amenaçades al Baix Empordà, el Gironès i la Selva.