Amb finestres i adaptada a l'horari dels familiars

Boxs amb finestres i sense papers o cables, un passadís ample, parets de colors clars i panells amb imatges de fagedes conformen un ambient calmat que busca humanitzar l'espai, reduir l'estrès i la tensió que es respira a les UCIs convencionals i facilitar el descans de les persones ingressades. «És un disseny molt pensat, amb innovació tècnica i millorat a partir de l'experiència del Trueta», explicava el doctor Sirvent.

«La llum natural, la privacitat i la seguretat són claus per reduir l'impacte de l'ingrés. El pacient ha d'estar connectat amb la realitat, amb l'exterior», va assenyalar la supervisora infermera de la UCI, Elena Gil.

És per això que, com ja passa amb la unitat del Trueta, l'horari de visites per als acompanyants no serà rígid, sinó que s'adaptarà a les necessitats del pacient i la família.

La nova unitat ha suposat una inversió de 3,17 milions d'euros entre obra i equipament i està ubicada al costat de l'actual àrea quirúrgica i a prop del servei d'Urgències, de manera que queda connectat amb els serveis assistencials amb els quals es preveu que hi haurà més relació. Hi treballaran una quarantena de professionals.

El projecte arquitectònic és de l'estudi Vitaller Arquitectes.

La unitat està equipada amb aparellatge d'última generació i té una superfície construïda total de 737,5 m2 en planta baixa. Compta amb vuit boxs (dos de reserva), un box de cures, a més dels espais propis i idonis per al seu funcionament, destinats a control d'infermeria, usos del personal assistencial, sales de treball, diferents espais per a familiars i serveis generals. Els boxs no tenen cortines, sinó portes automàtiques i vidres electropolaritzats per garantir la privacitat i reduir la presència de gèrmens.