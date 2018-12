Noguer reitera que el Consorci ha corregit les irregularitats

El president de la Diputació, Miquel Noguer, va reiterar ahir en el ple de la corporació que el Consorci de la Costa Brava ja ha corregit les irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha detectat en l'exercici de 2016. A preguntes del diputat de la CUP, Lluc Salellas, que va recordar que aquesta no era la primera vegada que es detectaven irregularitats en la contractació de l'ens, Noguer va assenyalar que en els darrers dos anys s'ha augmentat el personal del Consorci i s'ha fet un canvi de gerent.

L'informe, fet públic la setmana passada, va detectar que el Consorci va fer un total de 93 contractes, per valor d'1,1 milions d'euros, que es van adjudicar per contractació menor tot i que haurien hagut de sortir a concurs públic. Davant d'això, el propi Consorci va emetre un comunicat assegurant que la majoria d'irregularitats s'havien produït per la manca de personal i recordant que ja s'havien pres les mesures necessàries per resoldre els problemes. A més, va indicar que molts dels contractes s'havien publicitat malgrat que la llei no hi obligava.

En el ple d'ahir, però, Salellas va preguntar a Noguer si s'han pres mesures per evitar que la situació es repeteixi. Noguer va respondre, una vegada més, que havien estat els problemes de personal del Consorci els que havien fet que no hi hagués prou gent per tirar endavant les tramitacions. Des de 2016, però, va explicar que s'han contractat set o vuit professionals més i que, a més, hi ha hagut canvis a la gerència i la presidència. Tot i això, va puntualitzar també que el Consorci està format per 27 ajuntaments i la Diputació, de manera que no es tracta d'un organisme autònom de la corporació.



Suport als afectats d'iDental

D'altra banda, el ple d'ahir també va aprovar per unanimitat una moció de tots els grups de suport als afectas per l'estafa d'iDental. La moció s'havia d'aprovar al mes d'octubre, però es va posposar mentre es buscaven maneres de donar suport econòmic als afectats. Finalment, això no ha estat possible i la moció diu que durà a terme «dins les seves possibilitats» l'acompanyament dels afectats i que s'instarà al Congrés a canviar la llei, així com sol·licitar al Parlament que s'apliqui la llei perquè els afectats deixin de pagar les quotes dels tractaments interromputs.