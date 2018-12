Red Eléctrica estudia compactar les línies de la Farga per evitar més torres

La companyia de transport d'energia elèctrica, Red Eléctrica de Espanya (REE), es troba en aquests moments immersa en un procés de diàleg entre els Ajuntaments per tal de valorar el nou projecte d'enllaç entre la línia de Molt Alta Tensió (MAT) gironina que arriba a la subestació de la Farga (Medinyà) amb la subestació de Juià, amb la voluntat de reforçar el subministrament elèctric que alimenta les comarques gironines. Actualment, ja hi ha una línia elèctrica procedent de Bescanó, alimentada també amb energia de la MAT, que passa per la zona, però la intenció és fer-n'hi passar una de nova per augmentar la potència. La companyia està dialogant amb els ajuntaments dels municipis implicats per recollir les seves propostes i estudiar-les amb el fi d'arribar a un consens. En el cas de Medinyà, en un principi el reforç elèctric implicaria col·locar més torres elèctriques de les que hi ha actualment. L'alcalde Marc Puigtió està en desacord per qüestions d'impacte visual i mediambiental, proposant una possible compactació de les línies en unes mateixes torres. Red Eléctrica està estudiant totes les propostes, moltes de les quals van en aquest sentit, admetent que intentaran fer-ho possible.

Fonts de Red Eléctrica expliquen que aquest nou projecte consisteix en habilitar un nou enllaç entre la MAT, que arriba a la subestació de la Farga de Medinyà, fins a Juià per ampliar el subministrament d'energia elèctrica a la província de Girona, afirmant que aquesta «és l'única demarcació que gairebé no té generació elèctrica». Actualment, a aquella zona hi passa una línia elèctrica de 220 kilovolts (kv) que surt de Bescanó i va fins a Juià. El projecte que s'està estudiant implicaria «desmantellar tota aquesta línia, excepte la franja de la Farga a Juià, punt on s'instal·laria una nova línia que sortiria de la Farga també amb energia procedent de la MAT», per tant, per aquell territori circularien dues línies amb 220 kv cadascuna, fet que duplicaria la potència actual.



No més torres a Medinyà

Red Eléctrica va començar a plantejar el projecte fa uns mesos, establint reunions amb els diferents consistoris que es veien directament involucrats. En uns inicis, Medinyà estava en procés d'independitzar-se i hi governava una Comissió Gestora que, segons l'actual batlle, no es va pronunciar pel que fa a aquest projecte. El mateix explica que el primer pas de Medinyà per involucrar-se va ser el febrer, moment en què el municipi va tornar a compartir Govern municipal amb Sant Julià de Ramis amb Puigtió al capdavant. Aquest va demanar una reunió amb Red Eléctrica que es va celebrar el mes de juny. El batlle va estar en desacord des d'un inici en col·locar noves torres per ampliar el subministrament al territori, i els va preguntar si seria possible compactar les línies aprofitant la infraestructura existent. Puigtió explica que la setmana passada va rebre una trucada de Red Eléctrica dient que estudiarien de quina manera es podrien compactar les línies sense haver de posar noves torres a Medinyà, evitant així un major impacte visual i mediambiental a la zona.