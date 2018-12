Vilablareix impulsa una campanya per incentivar l'ús de la bicicleta

Vilablareix ha iniciat aquesta setmana una campanya per promocionar l'ús de la bicicleta en el marc del Pla de Mobilitat «Vilablareix es mou per tu» que, al seu torn, ha afegit 2 quilòmetres més de carril bici. El gener passat es va realitzar una primera campanya i, veient els bons resultats, el consistori ha decidit impulsar-ne una altra seguint la mateixa direcció. Tal com es va fer al gener, l'Ajuntament bonificarà 50 euros del preu final de les bicicletes que es poden adquirir a les oficines municipals i que subministra l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, Ecosol.

L'Ajuntament especifica en un comunicat que només podran optar a la bonificació aquells que estiguin empadronats al municipi i els que no hagin adquirit una altra bicicleta amb bonificació durant l'anterior campanya. Segons el regidor de mobilitat Pau Rovira, la primera campanya «va ser tot un èxit i creiem que ara, passat un any i amb les obres ja finalitzades, cal fer una segona campanya. Aquesta ha estat una demanda que ens han fet els mateixos veïns». El consistori afirma que en la primera edició es van encarregar un total de 113 bicicletes, 15 unitats infantils i 98 d'adults.