Els alcaldes cerdans coneixen el procés de la candidatura als Jocs de 2030

El secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Òscar Cruz, van estar fa uns dies a la Cerdanya per explicar als alcaldes de la comarca tot el procés que està seguint la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona i en quin punt es troba actualment.

En la reunió, celebrada al Consell Comarcal, van informar que el passat mes d'octubre, el COI va donar llum verd al projecte Pirineus-Barcelona perquè comenci a treballar en una proposta concreta per a l'organització d'uns Jocs d'Hivern l'any 2030. La fase següentés la de formalitzar la precandidatura un cop constatat que el territori compta amb les infraestructures necessàries per poder acollir l'esdeveniment; una delegació d'aquest organisme va visitar durant el setembre la capital catalana i diversos punts dels Pirineus per tal d'elaborar el seu informe, el qual remarcava que el projecte encaixa dins dels nous criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica del COI.