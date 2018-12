Càritas obrirà un centre per a joves extutelats de la Generalitat a Caldes

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dona per fet que la primera quinzena de gener Càritas Diocesana obrirà un centre a Caldes de Malavella amb 20 places per a majors de 18 anys extutelats de la Generalitat. L'Ajuntament, en canvi, afirma que l'obertura no té data i que el projecte es troba en una fase més primerenca.

La directora territorial, Marta Casacuberta, va assegurar que «Afers Socials garantirà el finançament a principis de gener» i va explicar que el seu Departament «cobreix el cost de les places», cosa que «inclou l'equip directiu i de professionals». Ella mateixa va afirmar que l'equipament està «garantit des de fa mesos».

El centre per a joves estrangers sense referents adults s'està habilitant en una casa que la congregació de les Germanes de la Immaculada Concepció de Castres, conegudes com «les franceses de Lloret», ha cedit a Càritas per deu anys. A Caldes, el mas es coneix com a Cal Manco.

Després que la congregació religiosa oferís la casa a Càritas per a algun dels seus projectes socials, a principis del 2018, l'entitat va respondre a la crida de la Generalitat per atendre menors migrants sols. La responsable d'Afers Socials a Girona va explicar que es va considerar que la millor elecció era crear un projecte per a joves extutelats, que «als 18 anys ha de sortir de sistema de protecció» i amb iniciatives com aquesta «es pot allargar el seu acompanyament fins que estiguin més emancipats». En aquest cas concret, Casacuberta va especificar que «els joves estan fent un molt bon procés i no el volem perdre».

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, va explicar que «s'ha fet un procés amb l'Ajuntament i amb l'equip local de Càritas per buscar complicitats i per coordinar-ho». Puigdevall va concretar que a la casa «li falta una posada a punt, que ja s'està acabant», perquè s'havia remodelat fa anys. Càritas ja disposa de la tècnica responsable del projecte, que ara treballa en la creació de l'equip i amb la idea que «a meitat de gener es posi a funcionar», tal com va manifestar la directora. També va assegurar que el centre, que treballarà en la formació i la inserció laboral dels joves, pot tirar endavant encara que hi hagi gestions obertes.



L'ajuntament vol «control»

La versió de l'Ajuntament però, difereix. Segons va explicar ahir l'alcalde, Salvador Balliu, encara estan «valorant» la proposta feta per Càritas i el Departament d'Afers Socials, a qui ja han sol·licitat que es compleixin una sèrie de condicions i que es faci una taula de seguiment per tirar el projecte endavant. «Com a poble no volem donar un taló en blanc. Volem control», va remarcar Balliu qui va ressaltar que des del consistori es vol «assegurar» que aquest centre no provoqui «cap problema» als veïns de la localitat. «És el que exigim a qualsevol persona que vol fer una activitat», va ressaltar el batlle caldenc.

A més, Balliu va especificar que la finca on es vol instal·lar el centre no «reuneix» les condicions adequades per donar aquest servei, ja que és una casa de «pagès molt vella que s'ha d'arreglar». En relació a la possible obertura del centre durant la primera quinzena de gener, l'alcade va indicar que no hi ha cap termini fixat, ja que els permisos encara no estarien signats.