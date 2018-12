El Col·legi d'Advocats de Girona canvia la seva denominació

El Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG) es va reunir el passat dimarts en assemblea extraordinària i va acordar canviar la seva denominació oficial per la de «Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona». El canvi es fa per donar visibilitat a les dones advocades que formen part del Col·legi i amb una clara vocació d'apostar per un llenguatge inclusiu que tingui en compte quasi la meitat de les persones que formen el col·lectiu. Paral·lelament a aquesta acció, la Comissió d'Igualtat del Col·legi gironí prepara també un Pla d'Igualtat, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació en tots els àmbits, i especialment per corregir i evitar desigualtats en la professió per raons de gènere. Del total de 1909 persones col·legiades a l'ICAG, un 46% són dones.