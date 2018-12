El CREAF augura una temporada amb menys processionària als boscos

Els especialistes auguren una temporada amb afectacions més lleus per la processionària als boscos. Malgrat que l'efecte del canvi climàtic i l'abandonament dels cultius fan pensar que les afectacions per processionària seran cada cop més importants, aquest any la pluviometria ha estat excepcionalment elevada i podria haver dificultat el desenvolupament de les poblacions d'aquesta espècie, segons assenyalen des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el Creaf, que apunten als tractaments aeris com una de les altres mesures que poden incidir en la plaga. En total la Generalitat ha actuat a unes 20.000 hectàrees de les comarques més afectades.

Així i tot, assenyala el CREAF, fins els pròxims dies no es començarà a fer evident si tots aquests factors han tingut algun efecte o si, per contra, comencen a veure's altre cop grans quantitats de bosses i defoliacions als pins del país.

Per aquest motiu, el projecte de ciència ciutadana Alerta Forestal, coordinat pel CREAF, ha posat en marxa la campanya de processionària d'enguany i fa una crida a la ciutadania a enviar imatges dels paisatges afectats per la plaga. «D'ara fins al maig recollirem les fotos dels boscos afectats a la nostra web-app, que són els mesos en què l'eruga està activa i els efectes són visibles» explica el coordinador científic del projecte, Jordi Vayreda. I afegeix, «busquem fotos de paisatge, on es vegi la part dels boscos afectada o un grup nombrós d'arbres, sigui amb bosses o defoliats».

Aquestes observacions es trobaran representades al mapa d'alertes del projecte i serviran a l'equip investigador per conèixer l'estat de salut actual dels boscos i fer prediccions de com es veuran en un futur. Els investigadors demanen imatges de l'Empordà i la Garrotxa, dues comarques on se sap que hi ha processionària, però encara no se'n tenen prou documents.

A hores d'ara el projecte ja ha rebut diverses imatges i vídeos fets amb dron on ja es poden veure nombroses bosses de processionària cobrint els boscos del Prepirineu català i que seran el punt de partida de l'anàlisi.

Les prioritats d'aquest any són dues. Per un costat, superar les 400 observacions (fotografies de paisatge o vídeos fets per la ciutadania i dronaires) de l'anterior temporada. «Amb aquest volum de dades podríem ja fer comparacions amb l'any anterior i treure conclusions més útils», comenta Anabel Sánchez, coordinadora del projecte al CREAF.

Per altra banda, es vol animar a la ciutadania a captar imatges de les zones on se sap que hi ha processionària però de les que no es disposa encara de gaires fotografies. «Volem captar nous participants o animar als existents a cobrir les zones de l'Alt Empordà, la Garrotxa, l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès», concreta Sánchez. Aquest any la campanya es veurà reforçada per un equip d'usuaris i usuàries de drons voluntaris que han rebut formació específica en el marc del projecte per fer models tridimensionals dels boscos.

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es recorda que cal incrementar els esforços en la prevenció i que les úniques mesures són el monitoratge i la gestió. D'una banda, el monitoratge dels boscos resulta fonamental per a detectar noves plagues o nous focus i per evitar la seva propagació i, d'altra banda, la gestió forestal permet millorar la vitalitat dels arbres i fer-los més resilients a les pertorbacions.