Cada dia es produeixen més de dos incendis en edificis a les comarques de Girona

Amb l'arribada de l'hivern i amb la baixada de les temperatures s'incrementa l'ús d'aparells elèctrics o de calefacció i l'encesa de llars de foc i el nombre de serveis dels Bombers augmenta en aquest àmbit. Cal dir però que entre el gener i el desembre han hagut d'atendre més de dues actuacions al dia per incendis en edificis a la Regió d'Emergències de Girona. En total, han treballat en 704 serveis. Es tracta d'una xifra inferior al tancament de l'any passat, que es va situar en 834. Amb tot, però, encara queden dies de desembre i les xifres podrien pujar.

Per tal que això no sigui així, els Bombers de la Generalitat han engegat, com cada any amb l'arribada de l'hivern, la campanya de «Seguretat a la Llar» per donar consells a la població. Aquestes recomanacions van en dues línies: d'una banda des de la prevenció, per tal d'evitar incendis i, de l'altra, des del punt de vista de l'autoprotecció, amb indicacions per saber com actuar en cas de patir un incendi a casa.

Els consells preventius s'articulen en diversos àmbits: a la cuina, l'electricitat, els aparells de calefacció i altres aspectes importants com són l'ús d'espelmes i barres d'encens, com actuar en sentir olor de gas i el tabac, entre d'altres.

Si s'analitzen les dades dels últims cinc anys a la demarcació de Girona, s'ha de dir que l'any amb més serveis d'incendis en edificis és l'any passat, amb 834 serveis d'aquesta tipologia. L'any en què n'hi va haver menys és el 2014, amb 660. La tendència de les comarques de Girona és la mateixa que es viu arreu de Catalunya. On el 2014 va ser també el període amb menys activitat, amb 3.955 incendis en edificis. Mentre que el 2017 va ser el més preocupant amb, 4.783.

Per comarques, enguany la que està generant més sortides dels Bombers és la del Gironès, amb fins a 171 serveis d'incendis en edificis. Aquests focs d'habitatge són tan nombrosos perquè també és la zona de més població. La segueix la comarca de la Selva, on els efectius ja han hagut d'anar a apagar fins a 159 incendis. Cal dir que durant tot l'any passat, la comarca on els Bombers van apagar més focs d'edificis va ser la de la Selva, amb 201 serveis. I el Gironès, segon, amb 180.

Quant a la mortalitat lligada als incendis, enguany s'ha de lamentar una víctima mortal. Va ser el 9 de febrer, quan un home de 56 anys va morir en el seu domicili de l'Escala per un foc a casa seva. El sinistre va obligar a desallotjar tots els veïns del bloc de tres plantes.