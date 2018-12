Les entitats municipalistes i Educació pacten per la innovació

El Departament d'Educació, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) van presentar ahir l'acord per incorporar nous mètodes pedagògics a l'aula. El programa Escola Nova 21 col·laborarà en el procés per fer arribar la innovació als centres. L'acord durarà fins a l'estiu del 2020, quan Escola Nova 21 s'extingirà un cop el programa hagi transferit el coneixement i els nous procediments a les administracions públiques. El Departament pilotarà el canvi, que es comprovarà en una mostra representativa de 30 centres. Educació ja havia signat un primer acord ara fa més de dos anys, en la qual hi ha centres gironins.