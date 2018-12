El Govern crea 78 places per a menors migrants sols a Girona en dos mesos

La xarxa d'atenció als menors estrangers que arriben sols a Girona s'ha ampliat amb 78 places els dos últims mesos, gairebé una tercera part de les 247 que s'han creat en un any i mig, des del juny del 2017. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat que, des de l'octubre, ha ofert 38 vacants repartides en vuit pisos, un de tutelat al Baix Empordà i set més de vinculats a projectes d'inserció laboral, en tres comarques diferents. En aquest mateix període, també s'ha ampliat amb deu places més un centre d'emergència que ja en tenia vint i se n'ha obert un altre d'acollida que disposa de 30 places.

Aquests equipaments es distribueixen entre l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa i el Gironès. Tal com va apuntar la directora territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Marta Casacuberta, s'afegeixen al pis d'acollida a Olot per a sis joves no acompanyats que ha entrat en funcionament aquesta tardor i a un altre de similar a Santa Coloma de Farners.

Casacuberta va explicar que en els set pisos lligats a projectes formatius per facilitar l'accés al mercat laboral hi viuen 28 joves, quatre per pis, «amb certa autonomia».

A mitjan octubre, la directora territorial va dir que l'administració no donava l'abast per atendre el degoteig constant de menors migrants que arriben des de fa mesos i que treballaven per aconseguir espais. L'últim paquet de recursos per a joves desemparats, que inclou 78 places de diferents tipus, respon a aquella feina; que la responsable d'Afers socials a Girona va avançar després de l'últim episodi que ha transcendit de joves dormint a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Això passava pels volts del 12 d'octubre, setmanes després que la Generalitat fes una crida a l'Església, a ajuntaments, consells comarcals, empreses que gestionen cases de colònies i a qualsevol col·lectiu perquè aportessin espais que es poguessin habilitar com a cases d'acollida. Llavors, el Govern acabava d'obrir un centre de primera acollida en una casa de colònies al Pla de l'Estany.

Tal com va avançar Marta Casacuberta la setmana passada, en una taula rodona organitzada per Càritas Diocesana, 378 joves migrants sense l'acompanyament de cap persona adulta havien arribat a Girona fins al desembre, pràcticament el doble que els 196 que ho havien fet un any abans. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va informar que, des del juny del 2017 fins a l'actualitat, els serveis territorials han posat en funcionament 16 equipaments amb 247 places.