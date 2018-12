El jutjat de Puigcerdà emet una ordre de detenció contra un membre del CDR

El jutjat de Puigcerdà ha emès a principis d'aquesta setmana una ordre de detenció contra el membre del CDR de la Cerdanya i del secretariat nacional de l'Assamblea Nacional Catalana (ANC), Tomàs Sayes. L'ha fet pública després que aquest veí de la Pobla de Lillet hagi optat dues vegades per no presentar-se davant del jutge. L'última vegada va ser el dimarts passat. Se l'investiga per un delicte de manifestació il·legal en el marc d'una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

El 28 de novembre ja va decidir no presentar-se a una primera citació. Els fets investigats estan relacionats amb una caminada reivindicativa que va tenir lloc el 30 de març entre Alp i Das. Sayes, integrant del CDR, va ser identificat pels agents dels Mossos d'Esquadra com a portaveu de l'acció. Posteriorment, també va ser vinculat amb una pintada apareguda aquell mateix dia contra Llarena, tot i que Sayes va assegurar que ell no la va fer. Des de l'ANC s'ha demanat a la gent que estigui preparada per a futures convocatòries de protesta.