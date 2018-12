Menjadors al pati, pancartes i plats amb reivindicacions

La reivindicació de les famílies gironines en defensa del dret a decidir o a gestionar directament els menjadors escolars va tenir un to majoritàriament festiu als centres que s'hi van acollir. El portaveu de la plataforma SOS Menjadors Escolars, Jordi Estalrich, va considerar positiva la resposta de Girona a la crida de treure els menjadors al pati, cosa que sí van fer escoles del Pla de l'Estany com El Frigolet, de Porqueres.

En altres centres, en canvi, no es va fer de manera literal i les accions van consistir sobretot en lectures de manifestos, música o col·locació de pancartes i de plats amb pintades reivindicatives. A l'escola de Taialà de Girona, per exemple, es van realitzar tallers previs per pintar dues pancartes que es van col·locar ahir al pati d'educació primària, mentre que al d'infantil es van penjar plats dels arbres.

Estalrich va remarcar la dificultat d'organitzar un acte d'aquest tipus en un dia laborable i davant les dificultats de conciliar la vida laboral amb la familiar; «per això no podia tenir molt d'èxit la convocatòria», va dir, «però estem contents per com ha anat i les dificultats que suposava fer-ho».

El portaveu de SOS Menjadors Escolars va dir que volien fer una acció remarcable abans de les vacances de Nadal, però va indicar que «el dia potent serà el 19 de gener al Parlament, quan hauríem d'aconseguir alguna concreció sobre la nova llei» apuntada pel conseller d'Educació, Josep Bargalló. Tot i que la plataforma encara està dissenyant l'acte, ja que la idea inicial era aconseguir el suport dels grups parlamentaris per tombar un decret ara frenat per Educació, SOS Menjadors manté els contactes i espera comptar amb la intervenció de les diferents formacions polítiques, en el sentit que es comprometin a donar suport a una llei que permeti la gestió o l'autogestió de les AMPAs.

CEIP Taialà | Aniol Resclosa

Fins ara, la plataforma s'ha reunit amb Catalunya Sí que es Pot i la CUP, ha pactat fer-ho al gener amb PSC i Cs i probablement ho farà amb el PP abans de Nadal; els queda per concertar dates amb ERC i Junts per Catalunya. En funció de les seves respostes, l'acte del 19 de gener serà «més festiu o reivindicatiu», va dir Estalrich, qui va afegir que també s'ha convidat Bargalló.

Pel que fa a l'objectiu d'ahir, Jordi Estalrich va manifestar que volien «demostrar que les famílies estem vives i que malgrat les paraules del conseller, fins que veiem coses més palpables, tant pel que fa a Girona com a Lleida hi ha convenis que s'han de renovar per al curs vinent». El portaveu de la plataforma va remarcar que «hi ha moltes AMPAs que estan patint i molts treballadors d'empreses, també», motiu pel qual va demanar al conseller d'Educació que «convenci tots els consells comarcals que no toquin res, que fins al 2020 els consells deixin respirar les AMPAs que volen fer autogestió dels menjadors».