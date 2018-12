Un nou pou a Cervià de Ter ha de posar fi als problemes amb l'aigua potable

Entre els mesos de maig i juny, unes analítiques de revisió de l'aigua municipal de Cervià de Ter van sortir una mica alterades, presentant uns nivells d'arsènic més elevats dels permesos (d'uns 0,12 mil·ligrams per litre, quan el màxim permès és de 0,10), principalment per motius geotècnics i de sedimentació. En aquell mateix instant, van saltar les alarmes al municipi i es va avisar a tota la població que «no es pot fer servir l'aigua de la xarxa municipal pel que fa al consum de boca, tot i que per altres usos, com ara rentar-se les dents o dutxar-se, no hi hauria problema. Les llars que tenen aparells d'osmosis que filtren l'aigua, a mode d'excepció, sí que la poden consumir», informa el tinent d'alcalde Jordi Tarradas. Per solucionar el problema, el consistori va estudiar una altra zona per construir-hi un nou pou que, segons els estudis fets in situ, no hauria de presentar inconvenients. A partir de l'obertura de pliques de dijous passat, l'Ajuntament ha valorat quina empresa serà l'encarregada d'alçar el nou pou a un quilòmetre aproximat de distància respecte a l'actual que es troba ubicat a la urbanització Nord Castell. En el ple municipal d'avui s'informarà de quina és la companyia seleccionada que haurà de construir el pou en un marge de dos mesos.

Segons Tarradas, les últimes analítiques de l'aigua del pou municipal han donat uns nivells d'arsènic bons, «però fins que no tinguem tres analítiques seguides que presentin els nivells permesos, no podrem dir que tornem a tenir aigua potable». En aquests moments, falta consultar la darrera analítica, tasca que realitza l'empresa gironina Prodaisa, per comprovar quin és l'estat últim de l'aigua municipal. El primer tinent d'alcalde explica que dijous passat es va celebrar la sessió d'obertura de pliques referent al concurs públic per trobar l'empresa que s'ha d'encarregar d'alçar el nou pou en una altra zona que no presenti problemes d'arsènic.

Tarradas afirma que diverses empreses es van apuntar com a candidates per realitzar aquesta obra pública. Fa tot just una setmana, es va començar estudiar quina seria la companyia finalista que s'anunciarà públicament en el ple municipal d'avui al vespre. Les obres que estan implicades en el projecte són: la construcció del pou, la connexió a partir d'un canal des del pou fins al dipòsit i, a més a més, l'arranjament de la carretera propera a la localització de la nova infraestructura, ja que actualment aquesta presenta mal estat. El projecte de construcció del nou pou que, a la vegada, inclou totes aquestes iniciatives, està valorat amb un pressupost d'uns 205.000 euros.