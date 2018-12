El PP gironí descarta fer un congrés provincial abans de les municipals

Malgrat les renovacions que ha dut a terme el PP en àmbit estatal i català, amb els lideratges de Pablo Casado i Alejandro Fernández, el PP gironí descarta fer un congrés provincial abans de les eleccions municipals, «i després ja en tonarem a parlar», va indicar ahir el president popular a la demarcació, Enric Millo. Millo va assenyalar que la junta directiva provincial es va reunir fa unes setmanes amb el nou president del PP català, Alejandro Fernández, i van acordar per unanimitat mantenir el mateix equip directiu però reforçar l'estructura, això sí, de cares a les municipals. Va ser llavors que va entrar Jaume Veray com a coordinador general del partit a Girona, Joan Menacho va ser nomenat vicesecretari d'organització i Maria Àngels Olmedo es va convertir en vicesecretària d'acció sectorial. Però a part d'aquests canvis, de moment la direcció del partit seguirà com fins ara, com a mínim, fins després de les municipals. I després, ja es veurà.

En l'esmorzar de Nadal del PP, Millo va assegurar ahir que des de fa mesos estan treballant per poder presentar el màxim nombre de candidatures a les comarques gironines de cara a les municipals, que començaran a fer públiques a partir de gener. El president del PP gironí va explicar que garantiran que el 85% de la població de Girona pugui votar-los si ho desitja, i va remarcar que, a diferència d'altres forces, els populars han demostrat tenir una implantació territorial a la demarcació.

En relació a les protestes convocades per demà contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, Millo va considerar que seran una «prova de foc» tant per al govern de la Generalitat com el de l'Estat. En aquest sentit, va lamentar que el president català, Quim Torra, hagi actuat com «un bomber piròman» i hagi «animat els CDR i els violents a pressionar», renyant fins i tot els Mossos per les càrregues de Girona del dia de la Constitució. I en canvi, creu que ara la situació ha arribat a un moment «absolutament insostenible» perquè el govern català ara demana «calma i que les coses no surtin de mare». « No es pot estar alhora pressionant perquè la gent surti al carrer i per altra banda estar alhora demanar calma, i això és el que està fent el govern de la Generalitat», va assenyalar.

Millo, a més, va considerar que també serà una prova de foc per al govern espanyol, ja que Pedro Sánchez «exigeix el compliment de la legalitat i el respecte per la Constitució sense fer res per exigir al president de la Generalitat que ho faci i deixi d'alimentar aquest tipus de comportaments al carrer». De fet, Millo considera que Sánchez ja hauria d'haver destituït Torra només pel fet d'haver proposat la via eslovena, que va conduir a una guerra amb morts i ferits.

L'exdelegat del govern a Catalunya va considerar que actualment ja hi ha motius de sobres per tornar a aplicar l'article 155 i va considerar que el problema dels Mossos no es troba en el cos en si sinó en el fet que la Generalitat els ha volgut polititzar. Per això, va considerar que la seva direcció estaria millor en mans del govern estatal i va advertir que, si demà els Mossos no garanteixen la seguretat, ho hauran de fer les altres forces de seguretat desplaçades a Catalunya.



El «sectarisme» de Madrenas

Per la seva banda, candidata del PP a Girona, Concepció Veray (que és l'única que ha estat oficialment anunciada) va fer un balanç del mandat tot criticant el «sectarisme ideològic» del govern liderat per Marta Madrenas, que segons ella passarà més a la història per «haver-se posat amb un micròfon davant la comissaria de la Policia Nacional o la Subdelegació de l govern» que no pas «per haver treballat en benefici dels gironins i gironines».

Veray va lamentar que durant aquest mandat, una vegada més, no s'hagin aconseguit desencallar temes com el Modern i que s'hagi anat a última hora en qüestions com la pròrroga del transport urbà, la ràdio municipal o el servei d'aigües de Girona. També va criticar, un cop més, el canvi de nom de la plaça Constitució a la plaça 1 d'octubre, i va garantir que, si tenen responsabilitats de govern, retornaran a l'espai el seu nom original.