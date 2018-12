SOS Costa Brava es presenta a Girona

Sergi Nuss i Eduard de Ribot van presentar ahir a la Casa de la Cultura de Girona la plataforma SOS Costa Brava, que des de fa uns mesos lluita per evitar els grans desenvolupaments urbanístics previstos a nombrosos indrets del litoral gironí. La presentació va comptar també amb la participació de Dolors Reig, dels Amics de la Unesco de Girona, que va parlar de com poden afectar aquests desenvolupaments als camins de ronda, que l'associació ja fa temps que lluita per recuperar.