UGT Bombers es vol querellar contra Torra i Aragonès

Des de dilluns de la setmana passada, diversos parcs de bombers professionals de la Regió d'Emergències de Girona han obert sota mínims perquè alguns dels seus efectius han deixat de fer hores extres per tal de visibilitzar la falta de personal en aquests equipaments. Això ha provocat el tancament d'alguns parcs. Ahir, per exemple, les instal·lacions de Santa Coloma de Farners i de Calonge van clausurar les seves portes per falta de personal. I els parcs de bombers de Girona i Figueres van treballar sota mínims, segons fonts de la UGT.

Ahir en roda de premsa a Barcelona, la UGT Bombers va anunciar que es planteja anar més enllà amb la presentació d'una querella criminal contra els que considera que són els màxims responsables de la situació, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, per un delicte «greu» contra la seguretat dels treballadors, ja que estan «cansats d'acudir a Treball».

Els sindicats de Bombers (UGT, CCOO, CATAC, CSIF i COS) asseguren que actualment la situació és de «col·lapse estructural del cos». I apunten que viure amb tants parcs sota mínims «posa en risc» els bombers i la població. Els sindicats estan recollint informació sobre els «accidents i incidents» provocats per la falta de personal.

El responsable de la UGT dels Bombers, Antonio del Río, va explicar que hi ha un dèficit estructural des del 2009 perquè fins aquest any no hi han hagut incorporacions -el 2018 s'han sumat 150 bombers. El 2014, l'administració va detectar el dèficit i «va imposar de manera unilateral» un decret que ampliava la jornada a 102 hores, de manera que un bomber de la Generalitat fa ara 1.790 hores l'any, una mitjana de 140 més que els altres funcionaris incloent els Mossos, va detallar.

I va especificar que l'any passat «es van quantificar 460.000 hores extres en un col·lectiu de 2.200 bombers operatius», per la qual cosa el col·lectiu ha deixat de fer hores extres des del 10 de desembre.

Manifestació fins al Parlament

Per mostrar aquesta situació de «col·lapse» que denuncien, els bombers es manifestaran avui pel centre de Barcelona per demanar al Govern més personal i recursos i materials adequats.

Està previst que la mobilització surti des de la plaça Urquinaona a tres quarts de dotze i arribi al Parlament. Una part dels manifestants es desplaçaran fins l'Ajuntament de Barcelona, on volen lliurar una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè s'impliqui en les seves reivindicacions tot i no ser-ne competent.

Els sindicats ahir van fer balanç i diuen que durant aquests deu dies 29 dels 73 parcs de Bombers de la Generalitat (39%) han estat sota mínims, i 1,8 no han ni obert.