Crida del Banc de Sang per garantir les reserves sanguínies per Nadal

una de les postals de l'amic invisible que aquests dies entrega

«En algun lloc de Catalunya hi ha tres persones que viuran un nou Nadal gràcies a tu. Tant si sóc una d'elles com si no, t'agraeixo aquest regal únic i especial. PD: Donaré bones referències teves al Pare Noel i als Reis Mags», escriu la Laura, una receptora de sang enque aquests dies entrega el Banc de Sang i Teixits a les persones que van a donar sang.

Els amics invisibles i la relació que s'estableix entre donants i receptors és el fil conductor de la campanya de Nadal que impulsa aquests dies el Banc per aconseguir les màximes donacions possibles durant les darreres setmanes de desembre i la primera de gener, una època en què les aportacions baixen un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania en les festes.



Les dues darreres setmanes de l'any són, juntament amb el mes d'agost, el període més crític de l'any per les reserves sanguínies. Els dies de pont del mes de desembre, la fred i les festes són elements adversos a la donació i el canvi d'hàbits pels dies festius fa que les reserves de sang vagin baixant, perquè mentre les donacions afluixen, l'activitat dels hospitals no minva. Des del Banc calculen que durant els dies de Nadal, uns 2.000 malalts necessitaran sang als centres sanitaris de Catalunya.



les plaquetes,

Cal tenir en compte que la sang caduca i que cal transfondre amb un període de temps determinat. En les èpoques de menys donació la principal necessitat són els components sanguinis que caduquen més ràpid : als cinc dies. Aquest element és clau per als malalts de càncer, i per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal.

Des d'ara i fins a Reis, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang. Entre les activitats previstes hi ha la Marató de Donació de Sang de Sant Feliu de Guíxols, que se celebra avui al Guíxols Arena, de 10 del matí a 9 del vespre.



La Marató està organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Associació de donants de sang de Girona, la Creu Roja i l'Ajuntament de Sant Feliu, i també s'hi han implicat entitats, comerços i empreses ganxons per fer de la col·lecta una jornada festiva.



A més, en els propers dies també hi ha previstes campanyes de donació de sang a Maçanet de Cabrenys (24 de desembre); a Olot i Vilobí d'Onyar (27); la Bisbal d'Empordà i Puigcrdà (28); Palafrugell (29) i Girona (31).



A aquestes col·lectes al territori s'hi suma la possibilitat de fer donacions als hospitals amb banc de sang, com l'hospital Josep Trueta de Girona. A aquestes col·lectes al territori s'hi suma la possibilitat de fer donacions als hospitals amb banc de sang, com

Les postals de l'amic invisible

Tots els donants de sang que facin una donació abans del 31 de desembre rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment de la seva vida i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment.



D'aquesta manera, donants i receptors sabran que tenen un amic invisible a qui no coneixen però amb qui tenen la sang com a vincle comú per sempre.



Com la Yaiza, que ha escrit aquest missatge a la seva postal: «Tinc 26 anys i en fa 5 que em van diagnosticar càncer, un limfoma. Després de quimios i un trasplantament de moll d'os he necessitat transfusions de persones com tu, que sense conèixer-me em fas el millor regal. Moltes gràcies!».



O l'Anna, que també ha fet arribar aquest text als donants: «Gràcies a tu m'estic recuperant d'una operació en què vaig perdre molta sang. Gràcies a tu podré gaudir del Nadal amb la meva família. Gràcies per ser donant».