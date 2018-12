L´aeroport de Girona preveu unes 150 operacions durant aquest Nadal

L'aeroport de Girona-Costa Brava preveu al voltant de 150 operacions durant aquestes vacances de Nadal, amb una oferta de més de 27.500 seients. Coincidint amb aquestes dates, a més, l'aeroport gironí estrena accessos, que han sigut totalment remodelats. El total d'aeroports catalans programen 16.000 vols comercials amb una oferta de tres milions de seients per aquestes vacances de Nadal, segons va informar ahir Aena.

La gran majoria de moviments es concentren a l'aeroport de Barcelona-el Prat, que des d'ahir fins al 8 de gener de 2019, té programats 15.725 moviments amb 2,9 milions de seients. Fins al dia 27, el nombre d'operacions de l'aeroport barceloní serà de 6.233; mentre que durant el pont d'any nou se'n comptabilitzaran 5.448; durant el cap de setmana de Reis s'esperen 3.187 operacions.

Les destinacions amb més operacions durant aquestes vacances seran, per aquest ordre, Palma de Mallorca, Madrid-Barajas Adolfo Suárez, Londres-Gatwick, Roma-Fiumicino i París-Charles de Gaulle.

Per la seva banda, l'aeroport de Girona-Costa Brava preveu al voltant de 150 operacions durant aquestes festes nadalenques, xifra que suposa més de 27.500 seients. En el mateix període, l'aeroport de Reus té programats deu vols comercials, amb un total de 2.000 places.

Renovació dels accessos

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha renovat els vials exteriors de la infraestructura que donen accés a la terminal i a l'aparcament d'estacionament d'autobusos. Les obres han tingut una durada d'un mes i han suposat un cost de 170.000 euros.

Dins d'aquesta renovació s'ha dut a terme el fresat i el reasfaltat del paviment des de la rotonda principal a l'entrada fins a l'aparcament d'autobusos, s'ha tornat a pintar la senyalització horitzontal i s'han col·locat noves balises.

D'altra banda, Aena ha posat en marxa el «Pla Hivern», que està dotat amb 2,3 milions d'euros i que té com a objectiu prevenir possibles contingències per neu i gel en els 20 aeroports de la xarxa espanyola que tenen més risc de patir condicions climatològiques adverses en els pròxims mesos, entre els quals es troba el de Girona.

El pla recull una dotació material que supera els 100 vehicles, ha indicat en un comunicat l'empresa.

A més, la companyia ha donat 2.800 hores de formació a 415 treballadors durant l'últim any amb la finalitat que sàpiguen com afrontar aquestes contingències, elevant a 6.700 el nombre d'empleats qualificats per a aquests treballs.

Entre les tasques que ha de realitzar la plantilla es troba la retirada de neu i gel, extinció d'incendis o mesuraments del coeficient de fregament en les pistes.

Els aeroports inclosos en el Pla Hivern són: Albacete, Astúries, Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Osca-Pirineus, Lleó, Logronyo-Agoncillo, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Quatre Vents, Palma de Mallorca,Pamplona, Salamanca, Sant Sebastià, Santiago, Valladolid, Vitòria i Saragossa.