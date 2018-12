Un cranc de riu, un musclo daurat i dos peixos

L'equip científic que ha predit les espècies invasores de més risc per a la biodiversitat europea n'ha assenayalat quatre d'especialment perilloses: dos peixos, un musclo i un cranc de riu. Pel que fa a aquest últim, es tracta de l' Orconectes rusticus, un cranc gran i agressiu originari d'algunes zones dels Estats Units. El musclo daurat Limnoperna fortunei és una altra amenaça, en aquest cas provinent de la Xina i del sud-est d'Àsia, que altera la fauna autòctona a través del seu impacte sobre la xarxa tròfica dels ecosistemes aquàtics continentals. Pel que fa als peixos, un és el Channa argus, també de la Xina i de l'est d'Àsia, que viu en rius i zones humides on depreda peixos autòctons i que resisteix quatre dies fora de l'aigua; mentre que l'altre és el Plotosus lineatus, un peix gat marí verinós, propi de l'oceà Índic i el mar Roig però detectat al Mediterrani des del 2001.