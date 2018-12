L'Estat licitarà obres de millora a l'N-II entre Tordera i Maçanet

El Consell de Ministres celebrat a Barcelona ha autoritzat al Ministeri de Foment perquè liciti el contracte d'obres per condicionar el traçat de l'N-II entre Tordera (Maresme) i Maçanet de la Selva per un import de 27,5 milions. És una actuació emmarcada en el pla N-II de ministeri, dissenyat per millorar la seguretat viària d'aquesta carretera. Aquesta actuació vol millorar les característiques de la carretera en un tram de 7,3 quilòmetres, amb obres per rectificar revolts, remodelació d'interseccions existents i l'adaptació de les vies i camins de servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat, així com l'accés a diferents nuclis de població de l'entorn de la via. Es construiran dos nous viaductes i dues obres de drenatge per a les rieres de Valldemaria i la Torderola.